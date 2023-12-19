В Подмосковье сбит украинский беспилотник

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В Одинцовском городском округе Московской области силами ПВО сбит вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В Московской области В 12.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что вражеский беспилотник был сбит в небе над Одинцовским городским округом в Подмосковье.
Также сообщалось, что в московских Аэропортах ввели план «Ковер». В аэропортах Внуково и Домодедово и Жуковский задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет. Причиной ввода режима стала работа ПВО.
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Элина Позднякова