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В Подмосковье сбит украинский беспилотник

Минобороны РФ: в Одинцове Московской области сбит украинский беспилотник
19 декабря 2023, 13:03
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

В Одинцовском городском округе Московской области силами ПВО сбит вражеский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В Московской области В 12.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что вражеский беспилотник был сбит в небе над Одинцовским городским округом в Подмосковье.


Ранее о сбитом в Одинцове БПЛА ВСУ сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков дрона нет разрушений. Также в результате атаки никто не пострадал.

Также сообщалось, что в московских Аэропортах ввели план «Ковер». В аэропортах Внуково и Домодедово и Жуковский задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет. Причиной ввода режима стала работа ПВО.

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