Врач развеяла мифы о раке шейки матки
Врач-онколог, кандидат медицинских наук Анастасия Фатьянова развеяла несколько распространенных мифов о раке шейки матки. Об этом пишут «Известия».
По словам Фатьяновой, существует заблуждение, что вирус папилломы человека (ВПЧ) неизбежно приводит к раку шейки матки. Врач опровергла этот миф, объяснив, что вирус может находиться в организме длительное время, и лишь в редких случаях вызывает изменения в клетках. Она подчеркнула, что не все типы ВПЧ являются онкогенными.
Фатьянова отметила, что вакцина против ВПЧ не вызывает рак. Онколог уточнила, что вакцина безопасна, так как не содержит живого вируса или его генетического материала.
Еще одно заблуждение, по мнению специалиста, заключается в том, что регулярные обследования не нужны, если женщина не испытывает боли или кровотечений. Фатьянова настоятельно рекомендовала проходить регулярные осмотры у гинеколога и сдавать ПАП-тесты и ВПЧ-тесты, поскольку на ранних стадиях рак шейки матки может протекать бессимптомно.
Согласно ее заверению, рак шейки матки может развиться в любом возрасте, вопреки распространенному мнению, что это заболевание затрагивает только женщин старше 25 лет или после менопаузы. Фатьянова заключила, что существуют два основных возрастных пика заболеваемости: в 35-45 лет и после 65 лет.
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