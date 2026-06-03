Врач развеяла мифы о раке шейки матки

03 июня 2026, 20:00

Онколог Фатьянова: Вакцина от ВПЧ не вызывает рак шейки матки

Фото: iStock/Inside Creative House

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Анастасия Фатьянова развеяла несколько распространенных мифов о раке шейки матки. Об этом пишут «Известия».