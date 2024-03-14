На подлете к Белгороду сбили 11 воздушных целей

Фото: сайт Кремля
В третий раз за день российская противовоздушная оборона сработала над Белгородом и его окрестностями.
Были уничтожены 11 воздушных целей, приближавшихся к городу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Сегодня утром Белгород и другие районы региона подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ. По данным Министерства обороны РФ, около 08:30 по московскому времени, противовоздушная оборона уничтожила восемь украинских реактивных снарядов над Белгородской областью.
В четверг днем губернатор Вячеслав Гладков также сообщил, что ПВО сбила 10 воздушных целей над Белгородом и его окрестностями, в результате чего погибли два человека, а несколько получили ранения.
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«Наша система ПВО в третий раз за день сработала над Белгородом и его окрестностями, сбив 11 воздушных целей, приближавшихся к городу. Оперативные службы продолжают собирать информацию о последствиях на земле», — написал он.
В четверг днем губернатор Вячеслав Гладков также сообщил, что ПВО сбила 10 воздушных целей над Белгородом и его окрестностями, в результате чего погибли два человека, а несколько получили ранения.
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Артем Кузьмин