Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На подлете к Белгороду сбили 11 воздушных целей

На подлете к Белгороду сбили 11 воздушных целей

Гладков: ПВО сбила 11 воздушных целей на подлете к Белгороду
14 марта 2024, 17:50
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

В третий раз за день российская противовоздушная оборона сработала над Белгородом и его окрестностями.
Были уничтожены 11 воздушных целей, приближавшихся к городу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Наша система ПВО в третий раз за день сработала над Белгородом и его окрестностями, сбив 11 воздушных целей, приближавшихся к городу. Оперативные службы продолжают собирать информацию о последствиях на земле», — написал он.

Сегодня утром Белгород и другие районы региона подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ. По данным Министерства обороны РФ, около 08:30 по московскому времени, противовоздушная оборона уничтожила восемь украинских реактивных снарядов над Белгородской областью.

В четверг днем губернатор Вячеслав Гладков также сообщил, что ПВО сбила 10 воздушных целей над Белгородом и его окрестностями, в результате чего погибли два человека, а несколько получили ранения.

Читайте также:

Минувшей ночью ПВО уничтожила 14 БПЛА в Курской и Белгородской областях

ПВО сбила 68 беспилотников над территорией России за минувшую ночь и утро

Средства ПВО уничтожили еще семь беспилотников над Белгородской и Воронежской областями
#губернатор
#ночь
#оборона
#бпла
#telegram
#Белгород
#Вячеслав Гладков
#всу
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Врата ада»: Стало известно, чего боятся солдаты ВСУ
MWM: высокоточные планирующие бомбы ВКС РФ наводят ужас на бойцов ВСУ
14 марта 2024, 16:47

Фото: istock / Michele Ursi

Российские высокоточные бомбы наводят ужас на военнослужащих ВСУ. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
«Россия нарастила преимущество в огневой мощи при помощи огромного количества новых высокоточных планирующих бомб. <…> Бойцы ВСУ даже сравнивают их удары с открытием «врат ада», — отмечают авторы публикации.
Отмечается, что авиация Украины не внесла сопоставимого вклада. Помимо этого, арсенал тактических баллистических ракет России существенно расширил свои возможности для атаки позиций противника за счет успешного росту производства ракет.

В материале подчеркивают, что в настоящее время российский ВПК производит артиллерийские снаряды более чем на 250% быстрее, чем США и страны НАТО вместе взятые.

Ранее стало известно об использовании ВСУ снятой с памятников техники. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:
Раскрыто число уничтоженных иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ

«Умеют воевать»: Баранец рассказал, зачем ВСУ Работино и опроверг миф о нехватке солдат

Опубликованы кадры уничтожения личного состава ДРГ при попытке прорыва

#сша
#россия
#авиация
#страны
#счёт
#нато
#всу
#вооружение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыто число уничтоженных иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ
Армия России уничтожила 5 962 иностранных наёмника, воевавших на стороне ВСУ
14 марта 2024, 15:32

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Российские военные ликвидировали за все время спецоперации 5 962 иностранных наемника, прибывших на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.
По информации оборонного ведомства России, всего на Украину прибыло 13 тысяч 387 наёмников из различных стран. При этом больше всего иностранцев приехало из Польши – 2 тысячи 960 человек. Из них удалось ликвидировать 1 497 бойцов.


Фото: Минобороны РФ

На втором месте по числу военных в ВСУ находится Грузия – оттуда прибыло 1 042 человека, из них уничтожен 561 боевик.

Кроме того, на стороне ВСУ воюет 1 113 бойцов, ликвидирован уже 491, а из 1005 канадских наёмников уничтожено 422. Из Великобритании на Украину прибыло 822, уничтожено 360.

Также в Минобороны рассказали, что из Румынии приехало 784 наёмника, 349 ликвидированы; из Германии – 235, уничтожено 88.

«Стоит отметить, что Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наемников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших», — заключили в Минобороны России.
#франция
#минобороны рф
#фото
#грузия
#человек
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Умеют воевать»: Баранец рассказал, зачем ВСУ Работино и опроверг миф о нехватке солдат
Полковник Баранец: контроль над Работино позволит продвинуться в Славянск и Краматорск
14 марта 2024, 15:19

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украинская сторона перебрасывает резервы на Запорожское направление под Работино. Прежде об этом сообщил председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Наряду с этим, распространяется информация о том, что ВСУ несут существенные потери среди личного состава и техники, и на линии фронта отмечается нехватка живой силы.
О том, какое значение имеет Работино, и на самом ли деле украинская армия испытывает дефицит военных и вооружения, в беседе с «Радио 1» рассказал член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Я принадлежу к тем людям, которым на уши не повесишь лапшу, как это пытаются сделать западная и украинская пропаганды», — заявил Баранец.

Он пояснил, что речь идет о «нытье Украины» о том, что у них нет снарядов и личного состава.

«Они воюют и воюют, солдаты у них не кончаются и не кончаются. А почему они воюют, и мы по 500 метров в день продвигаемся? Не нужно верить лживой пропаганде, которая пытается нас с вами одурачить. Есть у них боеприпасы и есть у них личный состав. И достаточно матерый личный состав, который умеет воевать», — рассказал военный эксперт.

На вопрос о том, какое значение имеет населенный пункт Работино и почему за него идут ожесточенные бои, Баранец ответил, что установление контроля над селом позволит выполнить дальнейшие прорывы в направлении Славянска и Краматорска.

«Это наша стратегическая задача в этом году. Оттуда можно выйти на административные границы Донецка и Луганской области. Они поэтому держаться, они видят, что мы рвем, напираем», – заявил Баранец.

Он также добавил, что ВСУ «зубами вцепились» в Работино, и там идут кровопролитные бои.

Читайте также:

Рогов сообщил, что ВС РФ продвинулись к северо-западу от Работино

ВСУ готовятся атаковать Работино, ВС РФ заходят в Клещеевку: последние новости СВО

Рогов: российские военные отбили несколько атак ВСУ в районе села Работино
#военные
#боеприпасы
#дефицит
#солдаты
#всу
#вс рф
#вооружения
#виктор баранец
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опубликованы кадры уничтожения личного состава ДРГ при попытке прорыва
Минобороны показало кадры поражения ДРГ при попытке прорыва в Сподарюшино
14 марта 2024, 14:43

Фото: iStock/vadimrysev

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинских диверсантов при попытке прорваться на территорию России в районе села Сподарюшино в Белгородской области.
«В результате упреждающих ударов авиации и артиллерии ВС РФ противник понес потери убитыми и ранеными в приграничной зоне в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

14 марта подразделения армии России сорвали попытку украинский войск прорваться на территорию Белгородской области в районе села Сподарюшино. Уточняется, что при попытке прорыва в Белгородскую область было ликвидировано около 195 боевиков. Российские военные нанесли по ним артиллерийские и авиационные удары. Также удалось уничтожить и военную технику противника, в том числе пять танков.


Читайте также:

«Разгром ДРГ противника»: опубликованы кадры уничтожения техники диверсантов
#военные
#кадры
#вс рф
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Разгром ДРГ противника»: опубликованы кадры уничтожения техники диверсантов
Минобороны показало кадры разгрома техники ДРГ в районе села Сподарюшино
14 марта 2024, 14:27

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

Российское Минобороны опубликовало кадры поражения техники ВСУ при попытке прорваться на территорию России в районе села Сподарюшино в Белгородской области.
14 марта подразделения армии России сорвали попытку украинский войск прорваться на территорию Белгородской области в районе села Сподарюшино.

Уточняется, что при попытке прорыва в Белгородскую область было ликвидировано около 195 боевиков. Российские военные нанесли по ним артиллерийские и авиационные удары. Также удалось уничтожить и военную технику противника, в том числе пять танков.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщал, что российские бойцы отражали атаку украинских диверсантов в районе села Сподарюшино в Белгородской области. Они вели стрелковый бой.

Читайте также:

Росгвардейцы вступили в бой с украинскими диверсантами в Курской области

Российские бойцы отразили атаку украинской ДРГ в районе курского села Тёткино

Диверсанты ВСУ осуществили новую попытку прорыва в Белгородской области
#военные
#минобороны рф
#дрг
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ ликвидировали бойца ВСУ Томайчука, мечтавшего станцевать на крыше Кремля
14 марта 2024, 14:15

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Российские военные ликвидировали в зоне спецоперации бойца ВСУ Николая Томайчука с позывным «Танцор», который мечтал станцевать танец с саблями на крыше Кремля и Мавзолея на Красной площади. Об этом сообщил городской совет Каменец-Подольска.
«Николай Томайчук, позывной "Танцор". Он мечтал станцевать танец с саблями сверху на кремлевском мавзолее. Профессиональный хореограф, актер, руководил студией, путешествовал по странам мира, демонстрируя украинскую культуру», — говорится в сообщении.

Украинский военный руководил небольшим подразделением ВСУ на северо-восточном направлении линии боевого соприкосновения. Свой позывной он получил из-за профессии хореографа.

Таким образом, мечтам «Танцора» никогда уже не суждено сбыться.

Читайте также:

ВС РФ ликвидировали 250 бойцов ВСУ при попытке прорваться на территорию России

Российские военные ликвидировали суперснайпера ВСУ Основенко в зоне СВО

Российские военные ликвидировали элитного офицера ВСУ Литюгу в зоне спецоперации
#актёр
#танец
#профессии
#всу
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: ВС РФ сбили украинский беспилотник над Орловской областью
14 марта 2024, 13:54

Фото: iStock/aapsky

Беспилотник самолетного типа сбили над территорией Орловской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В среду, 14 марта около 13.20 мск силами российского ПВО была пресечена попытка Киева совершить атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Орловской области Российской Федерации», — рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы вступили в бой с украинскими диверсантами в Курской области, возле поселка Теткино. О попытке прорыва украинских диверсантов информировал губернатор Курской области Роман Старовойт. Он призвал местных жителей сохранять бдительность, не распространять неподтвержденные сведения.

Кроме того, ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС. Согласно сообщению, безоболочное взрывное устройство было сброшено в районе забора, за которым расположены баки с дизельным топливом.

Читайте также:

ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС

Диверсанты ВСУ осуществили новую попытку прорыва в Белгородской области

Мобилизация на Украине должна вернуть домой 330 тыс. уставших бойцов ВСУ
#россия
#минобороны рф
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ сорвали попытку ВСУ прорваться на территорию России, уничтожено 195 диверсантов
ВС РФ уничтожили 195 диверсантов при попытке прорыва в районе села Сподарюшино
14 марта 2024, 13:46

Фото: iStock/e-crow

14 марта подразделения армии России сорвали попытку украинский войск прорваться на территорию Белгородской области в районе села Сподарюшино. В бою ликвидировано 195 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Упреждающими действиями российских подразделений сорвана очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что при попытке прорыва в Белгородскую область было ликвидировано около 195 боевиков. Российские военные нанесли по ним артиллерийские и авиационные удары. Также удалось уничтожить и военную технику противника, в том числе пять танков.

Ранее военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщал, что российские бойцы отражали атаку украинских диверсантов в районе села Сподарюшино в Белгородской области. Они вели стрелковый бой.

Читайте также:

Российские бойцы отразили атаку украинской ДРГ в районе курского села Тёткино

Росгвардейцы вступили в бой с украинскими диверсантами в Курской области

В районе белгородского села Сподарюшино ВС РФ ведут бой с украинской ДРГ
#военные
#всу
#вс рф
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росгвардейцы вступили в бой с украинскими диверсантами в Курской области
Росгвардия с ФСБ и ВС РФ ведет бои с украинской ДРГ у Теткино в Курской области
14 марта 2024, 13:30

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Подразделения Росгвардии активно сражаются с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) возле поселка Теткино в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, информирует «Лента.ру».
В защите от нападения противника росгвардейцы совместно действуют с военнослужащими Вооруженных сил России (ВС РФ) и пограничниками ФСБ.

13 марта артиллеристы Росгвардии уничтожили 30 членов украинских вооруженных формирований, которые пытались проникнуть через государственную границу России в Белгородской области, подчеркнули в ведомстве.

О попытке прорыва украинских диверсантов информировал губернатор Курской области Роман Старовойт. Он призвал местных жителей сохранять бдительность, не распространять неподтвержденные сведения.

Читайте также:

Диверсанты ВСУ осуществили новую попытку прорыва в Белгородской области

В Крыму задержаны все диверсанты, совершившие теракты

Украинские диверсанты заминировали детскую площадку в Новой Каховке
#губернатор
#фсб
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф