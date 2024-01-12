Украинский беспилотник попытался атаковать Белгородскую область

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В небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 14.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Согласно сообщению, вражеский беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью.
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Элина Позднякова