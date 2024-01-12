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Украинский беспилотник попытался атаковать Белгородскую область

Минобороны: в небе над Белгородской областью сбит БПЛА ВСУ
12 января 2024, 15:23
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 14.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Согласно сообщению, вражеский беспилотник был сбит в небе над Белгородской областью.


11 января в Минобороны также сообщали, что ВСУ пытались атаковать беспилотными летательными аппаратами три региона Российской Федерации. Отмечается, что беспилотники были сбиты над Ростовской, Тульской и Калужской областями.

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На Украине опасаются последующих массированных атак со стороны России
Экс-полковник СБУ Стариков: РФ продолжит наносить удары по Украине
12 января 2024, 16:01

Фото: iStock/JARAMA

Россия и дальше продолжит наносить удары по украинским военным объектам в ближайшее время. Такое заявление сделал бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Да, это так».
«Вот они (Россия. – ред.) провели две крупномасштабные классические воздушные операции. Они их будут проводить еще месяц, а, может, два», — уверен Стариков.

По его словам, армия России своими ударами поражает объекты военно-промышленного комплекса Украины и предприятия. Стариков также отметил, что та же участь постигнет и истребители F-16, когда союзники передадут их Киеву. Таким образом, он предположил, что российские военные перенесут такие воздушные удары и на линию соприкосновения на оперативной глубине.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу наращивать производство высокоточных боеприпасов. Он также поручил перевести отдельную линейку боеприпасов из обычных в категорию высокоточных. По словам министра, обычных боеприпасов в России имеется достаточное количество.

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Матвиенко: ничто не повлияет на решимость России выполнять цели СВО
12 января 2024, 15:38

Фото: сайт Кремля

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что никакие внешние факторы не повлияют на решение России следовать целям специальной операции. Об этом она говорила в рамках церемонии награждения участников конкурса «Совет Федерации - палата регионов».
«Я абсолютно уверена, что никакие внешние факторы не смогут повлиять на нашу решимость последовательно продвигаться к достижению всех заявленных целей специальной военной операции», - заявила Матвиенко.

По ее словам, врагам России не удастся навредить России как на передовой, так и в других сферах. Матвиенко подчеркнула, что Россия имеет важное преимущество. Граждане нашей страны понимают необходимость суверенитета России и поддерживают правительство.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина по-прежнему отказывается проводить мирные переговоры с Россией, руководствуясь «мирным планом Зеленского», который фактически закрепил отказ Киева от каких-либо переговоров. При этом Россия продолжает спецоперацию.

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Полковник объяснил принцип работы разрабатываемого «парализатора» для ВС Украины
Полковник Матвийчук: разрабатываемый «парализатор» для ВСУ будет состоять из мин
12 января 2024, 15:11

Фото: istock / Zeki035

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук описал принцип работы разрабатываемого российскими военными инженерами «парализатора» для ВСУ. Эксперт в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что заложенный в «парализаторе» боеприпас будет состоять из мин.
До это сообщалось, что в российских войсках стали задумываться о создании «парализатора» украинской армии — штурмовой противоокопной минирующей системы.

Предположительно, главной задачей систему будет блокировка противника в блиндаже, которые прячутся во время артобстрела. В роли «парализатора» предложили применять компактный кассетный боеприпас весом до 10 килограммов.

Военный эксперт, указал, что данные планы реализуемы и пояснил принцип работы таких боеприпасов.

«Сам компактный боеприпас — это небольшие мины, в него уложенные. В случае подрыва они блокируют человека в том помещении, где он находился до выстрела. Если пехота находилась в блиндаже, то вокруг блиндажа устанавливаются дистанционные противопехотные мины, и при попытке выбраться из блиндажа они просто подрываются. Сам блокатор уже разработан, просто нужно его компактно подготовить», — рассказал Матвийчук.

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#эксперт
#боеприпас
#данные
#всу
#украина
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Генерал Кривонос: ВС РФ продвигаются на Купянском и Краснолиманском направлениях
12 января 2024, 14:19

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские войска продвигаются вперёд на Купянском и Краснолиманском направлениях, об этом сообщил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в интервью для «Прямой».
«Давайте рассмотрим возможности русских на Купянском и Лиманском (Краснолиманском) направлениях, где сейчас идут тяжелые бои. С точки зрения возможностей наступления российской армии у них есть ресурсы, которые помогут им продвинуться вперед», — прокомментировал ситуацию Кривонос.

Генерал также напомнил, что сейчас Вооружённые силы Украины испытывают серьёзную нехватку вооружения, которая парализует возможности армии проводить настпуательные операции. В то же время, у ВС РФ такой проблемы нет.

По мнению Кривоноса, расслабляться украинцам сейчас никак нельзя, поскольку у России есть все необходимые ресурсы для наступления.

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#вс рф
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#всу
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В МИД РФ ответили на заявления Украины о применении Россией ракет из Китая
Захарова: Украина пытается держать тему на плаву, заявляя о ракетах из КНДР
12 января 2024, 14:14

Фото: iStock/ser-alim

Украина, заявляя о якобы применении Россией китайских ракет, пытается «держать тему на плаву», чтобы перевести всё внимание на Москву, на фоне провала украинской компании США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что такие заявления всегда делаются неслучайно. Это попытка отвести внимание от неудачной украинской кампании. Причём, Захарова говорила не о провалившемся контрнаступлении ВСУ, а о всей украинской кампании США.

Также представитель МИД добавила, что такие обвинения никогда не имеют доказательств. Единственное для чего сейчас Украина перешла к таким мерам – это продолжить оказывать информационное давление на Россию.

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#украина
#россия
#заявление
#ракета
#китай
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Шойгу поручил нарастить и модернизировать производство высокоточных боеприпасов
12 января 2024, 14:09

Фото: сайт Кремля

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов, а также модернизировать обычные до высокоточных. Об этом сообщает оборонное ведомство России.
Согласно сообщению, Шойгу поставил задачу наращивать производство высокоточных боеприпасов. Он также поручил перевести отдельную линейку боеприпасов из обычных в категорию высокоточных. По словам министра, обычных боеприпасов в России имеется достаточное количество.

«Есть успешный опыт и есть хорошие результаты. Необходимо эту работу наращивать. Сегодня основная боевая работа проводится не по площадям, а по конкретным целям», - отметил Шойгу.

Ранее сообщалось, что Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа корпорацией «Тактическое ракетное вооружение». По словам министра, в настоящее время система унифицированных высокоточных помехозащищённых боеприпасов находится на завершающей стадии испытаний.

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#работа
#производство
#вооружение
#всу
#шойгу
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В Офисе президента Украины рассказали, когда будет принят новый закон о мобилизации
Подоляк: новый закон о мобилизации на Украине будет принят в ближайшие недели
12 января 2024, 13:51

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новый законопроект о мобилизации будет принят через несколько дней или недель после всех правок.
«Я думаю, что несколько дней, максимум недель и закон будет все же проголосован в первом, втором чтении. Ну, подразумевается с учетом еще дополнительных правок, которые нужно внести», - сказал Подоляк в эфире телемарафона.

По его словам, в правленой версии учтут позиции всех комитетов, а не только оборонного.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова. В ней учтены все замечания, которые были даны в конце декабря. При этом Верховная рада отозвала этот законопроект на доработку.

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#всу
#киев
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СМИ раскрыли объекты, которые ВС РФ поразили на Украине
InfoBRICS: ВС РФ ударили по объектам ВСУ с западным оружием
12 января 2024, 13:02

Фото: iStock/bpawesome

В ходе массированных атак российские военные бьют по объектам ВСУ, где хранится западное вооружение. Об этом заявил обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«Российская армия усилила свои атаки, достигая и военных объектов, где хранилось различное западное вооружение», — заявил Леройс.

Он отметил, что стратегия ВС РФ ведения интенсивных боевых действий сильно нарушила структуру украинских войск ВСУ и сильно истощила оборонительный арсенал Украины.

По словам Леройса, прекращение США поддержки Украины и острая нехватка ПВО приведет Киев к сильнейшему ухудшению ситуации, так как украинская столица станет более уязвимой для российских ракет.

Таким образом, эксперт уверен, что украинское руководство уже не сможет переломить ситуацию на поле боя, что неминуемо приближает Украину к поражению.

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В Госдуме отчитались о «выбивании страйков» и сожжении «леопердов» на СВО
Депутат ГД Иванов сообщил о «выбивании страйков» и сожжении «леопердов» на СВО
12 января 2024, 12:38

Фото: iStock/aapsky

Депутат Госдумы Максим Иванов назвал уничтожение западной техники ВСУ российскими военными «выбиванием страйков» и сожжением «леопердов». Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Также депутат подчеркнул, что за уничтожение «леопердов» солдаты ВС РФ получают денежное вознаграждение. Поощряют военных за подвиги и уральские промышленники. Днём ранее в Центральном Доме Российской Армии прошла церемония вручения премий десантникам.

Иванов подчеркнул, что солдаты продолжат уничтожать поставленную украинской армии западную технику.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что трёхнедельные успешные удары ВС России по военным объектам на Украине повергли в шок представителей стран НАТО. Ракетные обстрелы российской армии свели на нет все усилия Североатлантического альянса по укреплению противовоздушной обороны Украины.

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