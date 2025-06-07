На подлете к Москве сбили еще четыре беспилотника ВСУ

07 июня 2025, 04:02

Собянин: Силы ПВО сбили еще четыре БПЛА ВСУ на подлете к Москве

Фото: iStock/bbsferrari

Силы ПВО Минобороны уничтожили еще четыре беспилотника ВСУ на подлете к Москве. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.





По информации SHOT, жители нескольких районов Зеленограда, а также села Албушево и поселка городского типа Андреевка слышали ночью не менее четырех взрывов, связанных, по их мнению, с уничтожением украинских дронов. Очевидцы также сообщили о характерном звуке, напоминающем работу бензопилы или мопеда, который издавал пролетавший БПЛА перед взрывами.



Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что силы ПВО сбили как минимум четыре атакующих столицу беспилотника.





«Силами ПВО Минобороны сбито четыре беспилотника, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.