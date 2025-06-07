В Москве силовики устроили рейд на клуб «Три обезьяны» из-за пропаганды ЛГБТ*

07 июня 2025, 02:53

Фото: iStock/shironosov

Полицейский рейд с участием ОМОНа проводится в клубе «Три обезьяны», который находится недалеко от станции метро «Баррикадная». Место проверяют на предмет пропаганды ЛГБТ*. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», ссылаясь на очевидцев.





По предварительной информации, появление силовиков стало полной неожиданностью для посетителей. Людей в клубе заставили лечь на пол, проводились проверки на наличие запрещенных веществ.





«Все произошло спонтанно. Всех повалили лицом в пол, проверяли. (....) Приехала бригада скорой и несколько машин полиции», — делились очевидцы.