В Москве силовики устроили рейд на клуб «Три обезьяны» из-за пропаганды ЛГБТ*
Полицейский рейд с участием ОМОНа проводится в клубе «Три обезьяны», который находится недалеко от станции метро «Баррикадная». Место проверяют на предмет пропаганды ЛГБТ*. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», ссылаясь на очевидцев.
По предварительной информации, появление силовиков стало полной неожиданностью для посетителей. Людей в клубе заставили лечь на пол, проводились проверки на наличие запрещенных веществ.
«Все произошло спонтанно. Всех повалили лицом в пол, проверяли. (....) Приехала бригада скорой и несколько машин полиции», — делились очевидцы.Telegram-канал сообщает, что причины рейда могут быть связаны с проверкой на распространение наркотиков или пропагандой ЛГБТ* в клубе.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ