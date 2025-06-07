В Москве силовики устроили рейд на клуб «Три обезьяны» из-за пропаганды ЛГБТ*

Фото: iStock/shironosov

Полицейский рейд с участием ОМОНа проводится в клубе «Три обезьяны», который находится недалеко от станции метро «Баррикадная». Место проверяют на предмет пропаганды ЛГБТ*. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», ссылаясь на очевидцев.



По предварительной информации, появление силовиков стало полной неожиданностью для посетителей. Людей в клубе заставили лечь на пол, проводились проверки на наличие запрещенных веществ.

«Все произошло спонтанно. Всех повалили лицом в пол, проверяли. (....) Приехала бригада скорой и несколько машин полиции», — делились очевидцы.
Telegram-канал сообщает, что причины рейда могут быть связаны с проверкой на распространение наркотиков или пропагандой ЛГБТ* в клубе.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Мария Моисеева

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