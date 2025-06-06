ПВО сбила несколько БПЛА над Курской областью, ВСУ пытались атаковать АЭС

06 июня 2025, 23:37

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Беспилотник ВСУ сбит вблизи Курской АЭС в городе Курчатове. Обломки дрона упали на территории парковки строящейся АЭС-2, сообщает Telegram-канал Mash. Факт уничтожения БПЛА над Курской областью также подтвердил Александр Хинштейн.





С 16:30 до 22:05 силами ПВО были уничтожены не менее 25 украинских БПЛА в семи районах области: четыре в Конышёвском и в Железногорском, один в Курском, три в Фатежском, семь в Курчатовском, два в Щигровском районах и четыре в Железногорске.





«В результате падения обломков в Курском районе посечены фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик ООО «Грибная радуга». Вблизи города Щигров после падения обломков произошло возгорание сухой травы», — отметил Хинштейн в своем Telegram-канале.