На подлёте к Белгороду сбили несколько воздушных целей, есть погибшие

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
На подлёте к Белгороду российские системы ПВО сбили несколько воздушных целей. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что цели сбиты над Белгородом и Белгородским районом.
В результате этого от полученных ранений скончался один человек. Ещё два мирных жителя получили травмы. Один из них был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки. Второй получил необходимую медицинскую помощь на месте, он отправлен на амбулаторное лечение.
Кроме того, взрывной волной выбило окна в трёх частных жилых домах и в 12 квартирах восьми многоквартирных домов в Белгороде. Осколками снарядов также были посечены два автомобиля, повреждения получили три хозяйственных постройки и два соцобъекта.
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В результате этого от полученных ранений скончался один человек. Ещё два мирных жителя получили травмы. Один из них был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки. Второй получил необходимую медицинскую помощь на месте, он отправлен на амбулаторное лечение.
Кроме того, взрывной волной выбило окна в трёх частных жилых домах и в 12 квартирах восьми многоквартирных домов в Белгороде. Осколками снарядов также были посечены два автомобиля, повреждения получили три хозяйственных постройки и два соцобъекта.
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Анастасия Чинкова