В Белгороде раздаются взрывы

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Серия взрывов прогремела в Белгороде на фоне объявленной ракетной опасности. Об этом сообщает РИА Новости.
Столб дыма поднимается над центральной частью города.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в городе и прилегающем к нему районе около 23:30 была повторно запущена сирена ракетной опасности.
В настоящее время в жилых кварталах города наблюдается большое скопление машин скорой помощи, а также на местах присутствуют сотрудники спасательных служб.
Ранее в понедельник сообщалось, что украинские войска нанесли удар по селу Никольское в Белгородской области. Снаряд прилетел в двухэтажное здание, в котором располагаются ресторан и магазин. В результате прилёта погибли три человека.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в городе и прилегающем к нему районе около 23:30 была повторно запущена сирена ракетной опасности.
В настоящее время в жилых кварталах города наблюдается большое скопление машин скорой помощи, а также на местах присутствуют сотрудники спасательных служб.
Ранее в понедельник сообщалось, что украинские войска нанесли удар по селу Никольское в Белгородской области. Снаряд прилетел в двухэтажное здание, в котором располагаются ресторан и магазин. В результате прилёта погибли три человека.
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Анастасия Чинкова