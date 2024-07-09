Увеличилось число погибших при обстреле ВСУ села Никольское под Белгородом

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Число погибших при обстреле ВСУ села Никольское в Белгородской области увеличилось о трёх. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что во время обстрела получил ранения водитель легкового автомобиля. Его пассажир сел за руль и повёз раненого в Белгород для оказания медицинской помощи. Однако по пути мужчина скончался. Он стал третьей жертвой этого обстрела со стороны ВСУ.
Гладков выразил глубокие соболезнования его семье и близким.
Напомним, что удар по Никольскому был нанесён днём 8 июля. Снаряд упал в двухэтажное здание, в котором располагается ресторан и магазин. В результате на месте погиб мужчина. Второй пострадавший скончался в больнице.
Также ранения получили его двое мужчин, которых отправили на амбулаторное лечение после обработки ран.
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Гладков выразил глубокие соболезнования его семье и близким.
Напомним, что удар по Никольскому был нанесён днём 8 июля. Снаряд упал в двухэтажное здание, в котором располагается ресторан и магазин. В результате на месте погиб мужчина. Второй пострадавший скончался в больнице.
Также ранения получили его двое мужчин, которых отправили на амбулаторное лечение после обработки ран.
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Анастасия Чинкова