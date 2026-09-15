На полигоне под Черниговом растет число смертей мобилизованных
На полигоне «Гончаровский» в Черниговской области фиксируют больше случаев гибели мобилизованных украинцев. Источник РИА Новости в российских силовых структурах связал это с отказом военнослужащих переходить в штурмовые части.
Речь может идти о бойцах 225-го и 425-го полков ВСУ. Он утверждает, что командование подвергало их чрезмерным нагрузкам, после чего в документах указывали смерть по причине болезни.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима
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