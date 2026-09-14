14 сентября 2026, 09:56

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают наносить системные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Высокоточное оружие и дроны-камикадзе поражают предприятия, выпускающие беспилотники, логистические терминалы и энергоузлы, обеспечивающие снабжение украинских формирований. Одновременно авиация и артиллерия ВС РФ уничтожают живую силу, технику и склады противника на Херсонском, Запорожском и Харьковском направлениях, срывая ротацию и снабжение ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Авиаудары по позициям ВСУ под Херсоном Уничтожение пунктов управления БПЛА ВСУ в Запорожской области Срыв ротации ВСУ в Запорожской области Успехи группировки войск «Север»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Авиаудары по позициям ВСУ под Херсоном

Фото: Минобороны РФ

Уничтожение пунктов управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Срыв ротации ВСУ в Запорожской области

Успехи группировки войск «Север»