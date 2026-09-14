Освобождение Чернякова, поражение портовой инфраструктуры Одессы и разгром колонн ВСУ в Запорожье: последние новости СВО на 14 сентября
Российские войска продолжают наносить системные удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Высокоточное оружие и дроны-камикадзе поражают предприятия, выпускающие беспилотники, логистические терминалы и энергоузлы, обеспечивающие снабжение украинских формирований. Одновременно авиация и артиллерия ВС РФ уничтожают живую силу, технику и склады противника на Херсонском, Запорожском и Харьковском направлениях, срывая ротацию и снабжение ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 399 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Чёрного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВ течение суток российские военные нанесли серию групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и дронами-камикадзе. Целями стали предприятия, выпускающие беспилотники, распределительные центры и терминалы, через которые идут поставки для украинских войск, а также энергообъекты, питающие порты и логистическую сеть.
В Одессе поражены центры «Пальма», «Raben-ukraine» и «Одесса-22», где хранились грузы для ВСУ. Уничтожены цех по сборке дронов и комплектующих, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Также в Одесской области удары нанесены по логистическому центру «Новая почта», цехам производства БПЛА в Ильичевке и по объектам в Усатово и «Блум» в Теплодаре.
В порту Одесса повреждён сухогруз, доставивший военные грузы. Выведены из строя подстанции «Новая» и «Усатово», обеспечивавшие работу портовой и логистической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. Российские военные продолжают наносить удары по железнодорожной инфраструктуре в западных областях Украины, которая используется для транспортировки военных грузов из Европы.
Авиаудары по позициям ВСУ под ХерсономРасчёты беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» ведут круглосуточную воздушную разведку. Минувшей ночью операторы разведывательных дронов выявили места временного размещения ВСУ, сосредоточения сил и техники, арсеналов боеприпасов и материальных запасов.
Данные незамедлительно поступили на пункт управления для поражения обнаруженных целей.
Экипажи истребителей-бомбардировщиков применили фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции, нанеся точные удары по вскрытым объектам в пригороде Херсона. Согласно данным Минобороны РФ, в результате работы российских военных украинские формирования понесли серьёзные потери в личном составе. Уничтожены склады с боеприпасами и продовольствием, наземные станции управления дронами. Выведена из строя боевая бронированная техника.
Уничтожение пунктов управления БПЛА ВСУ в Запорожской областиРазведчики группировки «Восток» с помощью беспилотников обнаружили в Запорожской области район сосредоточения подразделений украинской беспилотной авиации. В лесополосах противник разместил пункты управления дронами, рядом с ними — средства связи, антенны и позиции для операторов.
Дальнейшее наблюдение выявило полевой склад боеприпасов, снабжавший подразделения ВСУ на этом участке. Координаты целей передали артиллеристам. Расчёты 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» открыли огонь по выявленным позициям. В результате уничтожены пункты управления БПЛА вместе с находившейся там живой силой и полевым складом боеприпасов.
Срыв ротации ВСУ в Запорожской областиОператоры разведывательных дронов группировки «Восток» зафиксировали выдвижение украинской техники к переднему краю. Противник мелкими группами перебрасывал личный состав на бронетранспортёрах, боевых бронированных машинах и автомобилях для накопления на подготовленных рубежах в Запорожской области.
По обнаруженной технике ВС РФ произвели удары расчётами барражирующих боеприпасов «Ланцет». Уничтожены бронетранспортёры VAB французского производства и M113 американского производства, ББМ, включая HMMWV, а также автомобили с находившейся в них живой силой. Ротация подразделений ВСУ сорвана. Противник лишился бронетехники и транспорта.
Успехи группировки войск «Север»Подразделения группировки «Север» продолжают сужать кольцо вокруг украинских формирований в Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В результате активных действий 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии под контроль перешёл населённый пункт Черняков. Внутри «котла» поражены живая сила и техника противника в районах Малой Волчьей, Бударок и Бузово.
На внешнем кольце удары нанесены по силам ВСУ в Новоалександровке и Приколотном, продолжается уничтожение блокированных формирований в районе Ольховатки. Пресечены попытки прорыва из окружения у Слизнево и Гогино. За сутки в кольце противник потерял до 55 боевиков и наземный роботизированный комплекс.
В Харьковской области поражены формирования трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Шевченково, Старицы, Новосёловки, Погорелого, Хатнего и Фёдоровки. В Сумской области удары нанесены по живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Дорошовки, Великой Чернетчины, Бояро-Лежачей, Сенного, Эсмани и Кровного.
Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял до 230 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 155-мм гаубицу «Богдана».