SHOT: Взрывы раздались над Таганрогом Ростовской области
Над Таганрогом Ростовской области раздались взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В городе объявили угрозу атаки БПЛА — на территории воет сирена воздушной опасности. Власти попросили жителей укрыться в безопасном месте. По словам очевидцев, всего за пятнадцать минут раздалось не менее пяти громких взрывов. Предварительно, система противовоздушной обороны уничтожает украинские беспилотники-камикадзе.
Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь на 7 мая над Брянской областью также прогремела серия гулких хлопков, которая сопровождалась яркими вспышками в небе.
