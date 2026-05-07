Жители Тулы рассказали о серии громких хлопков в ночном небе
Жители Тулы услышали более пяти взрывов в ночном небе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
Предварительно, силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. По словам горожан, начиная с 02:40 ночи, в южной и юго-западной частях города прогремела серия громких звуков. Гулкие хлопки также слышали в районе Алексина. Официальных комментариев относительно происходящего пока не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Брянске при атаке Вооружённых сил Украины по домам и мирным жителям пострадали более десяти человек, включая одного ребёнка. Также из-за налета БПЛА повреждения получили два многоквартирных здания, более двадцати жилых помещений и сорок автомобилей.
