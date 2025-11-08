«На полном серьёзе»: В Госдуме заявили, что Европа готовится к войне с Россией
Депутат Соболев: европейские члены блока НАТО готовятся к войне с РФ
Европейские страны — члены НАТО готовятся к войне с Россией. Так член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев прокомментировал слова премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона о том, что Европе нужно готовиться к долгосрочной изоляции России.
Напомним, Кристерссон заявил, что Россию необходимо изолировать на долгий срок, пишут argumenti.ru со ссылкой на источник. По его словам, Швеция, Эстония и остальные страны ЕС «должны готовиться к долгосрочной изоляции России».
По словам Соболева, НАТО ведёт с Россией гибридную войну.
«Происходит информационное воздействие, делаются политические заявления, поддерживаются разные террористические группы и так далее. При этом они реально закупают оружие у США и развертывают собственные силы. Они на полном серьезе готовятся к войне с Россией», — сказал Соболев «Газете.Ru».
Он добавил, что страны НАТО используют Украину, чтобы измотать силы РФ и выиграть время, чтобы тщательно подготовиться к противостоянию с Москвой.