08 ноября 2025, 08:06

NYT: жители бывшей ГДР все еще тепло относятся к России

Фото: iStock/photosvit

Многие жители бывшей ГДР все еще с теплотой относятся к России. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).





Издание отмечает, что восточные немцы потеряли надежду на улучшение жизни после объединения с ФРГ. Именно на этом фоне в вопросе отношения к Москве «граница между Западом и Востоком остается удивительно четкой».



Как утверждается, когда Россия и Украина вступили в конфликт, восточные немцы встали на сторону первой. Более того, они выступали против поддержки Киева, а также не хотели видеть Украине в составе НАТО.

«Если бы Восточная Германия все еще была независимым государством, она была бы одной из наиболее понимающих Россию стран среди бывших государств Восточного блока на севере Европы», — говорится в статье.