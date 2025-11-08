Стало известно о расколе в Германии из-за России
NYT: жители бывшей ГДР все еще тепло относятся к России
Многие жители бывшей ГДР все еще с теплотой относятся к России. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).
Издание отмечает, что восточные немцы потеряли надежду на улучшение жизни после объединения с ФРГ. Именно на этом фоне в вопросе отношения к Москве «граница между Западом и Востоком остается удивительно четкой».
Как утверждается, когда Россия и Украина вступили в конфликт, восточные немцы встали на сторону первой. Более того, они выступали против поддержки Киева, а также не хотели видеть Украине в составе НАТО.
«Если бы Восточная Германия все еще была независимым государством, она была бы одной из наиболее понимающих Россию стран среди бывших государств Восточного блока на севере Европы», — говорится в статье.Ранее сообщалось, что НАТО через Германию может перебросить до 800 тысяч военных к границам РФ.