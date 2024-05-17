Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Остановится транспорт: Днепропетровску грозит коллапс из-за мобилизации

Остановится транспорт: Днепропетровску грозит коллапс из-за мобилизации

Мэр Днепропетровска заявил о риске коллапса из-за мобилизации
17 мая 2024, 10:32
Фото: iStock/Sergii Petruk

Фото: iStock/Sergii Petruk

Мэр Днепропетровска Борис Филатов перед вступлением в силу закона о мобилизации на Украине заявил, что городу грозит транспортный коллапс из-за отсутствия водителей, которых отправляют на службу в ВСУ.


«У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и теплоэнерго», — написал Филатов в своем Telegram-канале.

По его словам, «инициативные товарищи» должны, прежде всего, думать головой и пересмотреть категории военнообязанных мужчин. Филатов считает, что те, кто обеспечивает жизнь в тылу не должны быть мобилизованы.

При этом Министерство экономики Украины приняло решение временно освободить от мобилизации сотрудников букмекерских контор

Читайте также:

Стало известно о расстреле бегущих от мобилизации украинцев

Перекроют дороги и установят блокпосты: Киев готовится к тотальной мобилизации

Небензя оценил масштабы уклонения украинцев от мобилизации
#транспорт
#дороги
#жизнь
#общественный транспорт
#telegram
#киев
WP: Starlink ВСУ вышли из строя в день наступления на Харьковскую область
17 мая 2024, 11:19

Фото: iStock/AdrianHancu

В день, когда российские военные начали наступление на Харьковскую область, терминалы Starlink, которые ВСУ используют на линии фронта для связи, впервые вышли из строя. Об этом пишет РБК со ссылкой на газету The Washington Post.
Сообщается, что 10 мая утром трансляции с дронов прервались из-за радиоэлектронных помех со стороны РФ. 125-я бригада территориальной обороны, дислоцированная в Харьковской области, использовала разведывательные дроны, чтобы следить за подготовкой наступления РФ.

«В какой-то момент мы остались полностью слепы», — сказал командир 125 бригады.

По его словам это была большая проблема. Солдатам ВСУ пришлось работать только по телефонам и радио.

Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.

Украина теряет главное звено обороны Харькова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Военные ВСУ массово сдались в плен бойцам РФ под Харьковом

Зеленский признал возможность потери Харькова

«‎Катастрофический момент»: ВСУ оказались не готовы к российскому наступлению
#украина
#всу
#рф
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ фиксируют массовые дезертирства среди молодых призывников
Europe1: ВСУ пожаловались массовое дезертирство среди молодых призывников
17 мая 2024, 10:50

Фото: iStock/Irina Piskova

В рядах украинской армии фиксируется массовое дезертирство среди молодых призывников. Об этом сообщила радиостанция Europe1, ссылаясь на офицера ВСУ.
«Мы сталкиваемся с волной дезертирств среди молодых призывников», — говорится в сообщении.

Кроме того, издание передаёт слова вернувшегося из зоны российской спецоперации французского военного, который рассказал, что Киев больше обсуждает с представителями стран-партнёров проблему призыва, а не поставку дополнительного вооружения.

Ранее мэр Днепропетровска Борис Филатов перед вступлением в силу закона о мобилизации на Украине заявил, что городу грозит транспортный коллапс из-за отсутствия водителей, которых отправляют на службу в ВСУ.

Читайте также:

Стало известно о расстреле бегущих от мобилизации украинцев

Перекроют дороги и установят блокпосты: Киев готовится к тотальной мобилизации

Небензя оценил масштабы уклонения украинцев от мобилизации
#вооружения
#киев
#мобилизация
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москва отказалась от «красных линий» и ответит зеркально на ядерные угрозы
17 мая 2024, 10:49

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Запад решил применять стратегическую неопределенность в отношении России, чтобы Москва не знала, как НАТО будет действовать в различных ситуациях. Однако такой подход не поможет недружественным странам, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью агентству ТАСС.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее объявил о переходе к «стратегической неопределенности» в отношении России и говорил о возможности присутствия западных военных на Украине. Он подчеркнул, что страны ЕС не должны ограничивать себя в вопросах помощи Киеву.

Рябков отметил, что неопределенность, о которой заявил Макрон, всегда была характерна для западных доктрин, включая вопросы, связанные с ядерным оружием. По словам заместителя министра, Москва теперь отказывается от концепции «красных линий» и переходит к принципу зеркальности в ответ на ядерные угрозы.

Читайте также:

Президент Бразилии не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию

На Украине заявили о разрушении оборудования в Трипольской и Змиевской ТЭС

На Украине заявили о возможности мобилизовать около 100 тысяч бойцов
#москва
#президент
#страны
#ес
#макрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Польский генерал считает продолжение конфликта катастрофой для Украины
Генерал Скшипчак заявил, что нужно стремиться к завершению конфликта на Украине
17 мая 2024, 10:25

Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej

Продолжение вооруженного конфликта будет иметь катастрофические последствия для Украины, поэтому необходимо стремиться к его завершению, заявил бывший заместитель министра национальной обороны Польши и экс-командующий сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак в интервью газете Rzeczpospolita.
По мнению Скшипчака, Украине нельзя позволять наступление, так как это приведет к значительным потерям в армии. Генерал уверен, что для успешного наступления украинские войска должны иметь численное преимущество перед Россией, что маловероятно.

«Украинцы должны обороняться любой ценой. Победа Украины заключается в том, чтобы не потерпеть поражение, именно так следует оценивать ситуацию», — отметил Скшипчак.
Он подчеркнул, что необходимо всеми силами стремиться к прекращению конфликта.

Читайте также:

Польский военный раскрыл ситуацию на Западной Украине

На Украине заметили доработанный польский танк PT-91 Twardy

Польский наёмник рассказал, что жители Украины ждут прихода бойцов РФ даже под обстрелами
#победа
#жители
#танк
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Решение России вызвало панику у Буданова*
FQ: Буданов крайне обеспокоен наступлением ВС РФ по всему фронту
17 мая 2024, 10:13

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов выражает серьёзную обеспокоенность из-за наступления российской армии по всему фронту, сообщает IL Fatto Quotidiano.
Как отмечает издание, в интервью главы украинской разведки Кирилла Буданова* для газеты New York Times ощущается не только тревога.

«В его словах также ощущается смирение перед судьбой» — говорится в публикации.
Издание напомнило заявление Буданова* о том, что Украина находится на грани катастрофы из-за прорыва российских войск в районе Авдеевки и Харьковской области.

Также подчёркивается, что президент Украины Владимир Зеленский остаётся одним из немногих, кто продолжает говорить о военной помощи Киеву как о способе противостоять российской армии, хотя сейчас его высказывания звучат значительно менее уверенно, чем год назад.

Читайте также:

Украина теряет главное звено обороны Харькова

Украина упрекнула НАТО в серьезных проблемах на фронте

Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием

* Внесен в список террористов и экстремистов
#президент
#украина
#крым
#интервью
#заявление
#тревога
#нато
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ бежали со многих позиций в Нетайлове под Авдеевкой
В ДНР сообщили, что ВСУ покинули большую часть своих позиций в Нетайлове
17 мая 2024, 10:09

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские подразделения спешно покинули большую часть позиций в населенном пункте Нетайлово в районе Авдеевки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах ДНР.
Согласно сообщению, в населённом пункте находилось сразу несколько бригад ВСУ.

«Было много мобилизованных штурмовиков, местами видно, что совсем опыта нет. Поэтапно уходили с позиций, кто-то быстрее, кто-то сопротивлялся. В итоге с большей части позиций ушли, местами спасаясь бегством», — говорится в сообщении.

При этом добавляется, что ВСУ постоянно пытались перебросить туда резервы, однако эти действия успехом не увенчались.

Читайте также:

Депутат Водолацкий: в Часовом Яре находятся самые мотивированные военные ВСУ

Украина теряет главное звено обороны Харькова

«Ситуация невероятно отчаянная»: В США признали положение ВСУ
#военные
#депутат
#всу
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Водолацкий: в Часовом Яре находятся самые мотивированные военные ВСУ
17 мая 2024, 09:37

Фото: istock / Dmytro Sheremeta

В Часовом Яре находятся самые мотивированные подразделения Вооруженных сил Украины, которые сдаются в плен только в самый последний момент. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«Подразделения, которые там находятся, — это одни из элитных подразделений спецназа Украины, они сдаются в плен только в самый последний момент, когда уже понимают, что сейчас будет смерть или нужно сдаваться», — отметил он.

Ранее сообщалось, что армия России взяла в оперативное окружение группировку ВСУ на востоке Часов Яра. Военные ВСУ перебросили личный состав трёх бригад из Часов Яра под Харьков. Однако председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подчеркнул, что подобные действия ВСУ не принесут им желаемого результата, отметив, что личный состав переброшенных украинских бригад «найдёт свой конец не в Часов Яре, а в Харькове».

Читайте также:

Украина теряет главное звено обороны Харькова

«Ситуация невероятно отчаянная»: В США признали положение ВСУ

В Киеве посоветовали Зеленскому прислушаться к словам Путина
#смерть
#военные
#армия
#украина
#армия россии
#днр
#всу
#владимир рогов
#денис пушилин
#рф
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина теряет главное звено обороны Харькова
Генерал Липовой: выход на окраины Харькова будет возможен после падения Купянска
17 мая 2024, 09:18

Фото: istock / Diy13

РФ приближается к окружению Харькова. На этом направлении, после Купянска, из которого сбежало командование ВСУ, нет больше серьезных оборонительных сооружений. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Героя России, генерала-майора авиации Сергея Липового.
По его словам, падение Купянска для ВСУ это большой удар. Город стратегически важен.

«Если этот оборонительный рубеж будет взят, тогда до Харькова практически нет серьезных оборонительных фортификационных сооружений. Выход на окраины Харькова практически уже будет предрешен», — отметил он.

Российские военные уже на пути к окружению Купянска. Наступление успешно развивается, рассказал эксперт. Липовой отметил, что украинские военные уже не верят в то, что город удастся сдержать.

«Командование бросило весь состав, который там до сих пор обороняется, и ушло далеко за Харьков. Это в лучших традициях киевского режима. ВСУ потеряло уверенность и надежду, что могут сдержать Купянск. Освобождение города — уже вопрос времени», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.

Читайте также:

«Ситуация невероятно отчаянная»: В США признали положение ВСУ

«‎Напоминающие автоматные очереди»: Жители Новороссийска рассказали о взрывах над городом

«‎Катастрофический момент»: ВСУ оказались не готовы к российскому наступлению
#эксперт
#военные
#падение
#всу
#удар
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ситуация невероятно отчаянная»: В США признали положение ВСУ
Зампред Госдепа Патель: США считают положение ВСУ на фронте невероятно отчаянным
17 мая 2024, 09:06

Фото: istock / Oleksii Liskonih

США считают положение украинских войск невероятно отчаянным. Об этом сообщил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.
«Очевидно, что ситуация невероятно отчаянная. Знаем, что это сложное время, но мы также уверены, что военная помощь сможет привести к изменениям на поле боя», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Украина рискует потерять город Харьков, если уже в ближайшее время она не получит две дополнительные системы ПВО Patriot. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«‎Катастрофический момент»: ВСУ оказались не готовы к российскому наступлению

Российская армия ударила «Искандером» по скоплению западной техники ВСУ

«Многое будет висеть на волоске»: В США забеспокоились из-за отчаянного решения ВСУ
#помощь
#президент
#радио
#украина
#город
#мир
#владимир зеленский
#вс рф
#военная помощь
#пво
#Харьков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф