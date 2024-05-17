Остановится транспорт: Днепропетровску грозит коллапс из-за мобилизации

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Мэр Днепропетровска Борис Филатов перед вступлением в силу закона о мобилизации на Украине заявил, что городу грозит транспортный коллапс из-за отсутствия водителей, которых отправляют на службу в ВСУ.
«У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и теплоэнерго», — написал Филатов в своем Telegram-канале.
По его словам, «инициативные товарищи» должны, прежде всего, думать головой и пересмотреть категории военнообязанных мужчин. Филатов считает, что те, кто обеспечивает жизнь в тылу не должны быть мобилизованы.
При этом Министерство экономики Украины приняло решение временно освободить от мобилизации сотрудников букмекерских контор
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