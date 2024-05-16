На Украине сотрудников букмекерских контор забронировали от мобилизации

Фото: iStock/Liudmila Chernetska
Министерство экономики Украины приняло решение временно освободить от мобилизации сотрудников букмекерских контор, пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
В приказе ведомства указано, что на ближайшие полгода от мобилизации будут защищены компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения для спортивных ставок на Украине. Также временно освобождены от мобилизации фирмы, предоставляющие консультационные услуги бизнесу.
Ранее стало известно о распространении проблемы игромании среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) после легализации онлайн-казино.
Читайте также:
Стало известно о расстреле бегущих от мобилизации украинцев
Перекроют дороги и установят блокпосты: Киев готовится к тотальной мобилизации
Небензя оценил масштабы уклонения украинцев от мобилизации
«Минэкономики освободило от мобилизации компанию Glovo, а также фирмы, связанные с букмекерами, рекламные агентства и компании с американскими владельцами», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о распространении проблемы игромании среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) после легализации онлайн-казино.
Читайте также:
Стало известно о расстреле бегущих от мобилизации украинцев
Перекроют дороги и установят блокпосты: Киев готовится к тотальной мобилизации
Небензя оценил масштабы уклонения украинцев от мобилизации
Артем Кузьмин