На портале «Госуслуги» появился сервис для подтверждения статуса участника СВО

11 сентября 2026, 16:48

Фото: медиасток.рф

На портале «Госуслуги» появился новый электронный сервис для подтверждения статуса участника СВО. Военнослужащие и члены их семей теперь могут получить специальный QR-код и предъявить его для оформления льгот при посещении культурных и спортивных мероприятий.