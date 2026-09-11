На портале «Госуслуги» появился сервис для подтверждения статуса участника СВО
На портале «Госуслуги» появился новый электронный сервис для подтверждения статуса участника СВО. Военнослужащие и члены их семей теперь могут получить специальный QR-код и предъявить его для оформления льгот при посещении культурных и спортивных мероприятий.
Для использования услуги потребуется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», а также установленное мобильное приложение. В соответствующем разделе необходимо выбрать опцию «Получить», после чего система самостоятельно направит запрос в Министерство обороны для проверки предоставленных данных.
Если информация подтвердится, пользователь получит на экране QR-код. Срок его действия составляет пять минут, поэтому предъявить его необходимо непосредственно при получении льготы.
В случае если нужных сведений в системе не обнаружится, сервис предоставит инструкцию, которая поможет оформить бумажную справку в военно-служебном центре.
Полученный QR-код можно предъявить сотруднику учреждения, предоставляющего льготу. Проверка его подлинности проводится с помощью приложения «Госскан» и занимает всего несколько секунд.
Новый цифровой инструмент призван упростить процедуру подтверждения статуса, ускорить оформление предусмотренных льгот и сократить количество необходимых бумажных документов. При этом электронный вариант не отменяет уже действующие способы подтверждения: при необходимости статус по-прежнему можно подтвердить бумажной справкой или удостоверением ветерана.
Сервис запущен при поддержке Министерства культуры и Министерства спорта России.
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