Выпускник «Героев Подмосковья» рассказал, чем его удивила госслужба

11 сентября 2026, 11:12

оригинал Фото: медиасток.рф

Госслужба является куда более динамичной сферой деятельности, чем кажется со стороны. О том, какой на самом деле оказалась работа на новом поприще, рассказал выпускник программы «Герои Подмосковья», заместитель начальника управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации округа Балашиха Илья Агафонов в интервью РИАМО.





Программа «Герои Подмосковья» направлена на подготовку ветеранов специальной военной операции к управленческой деятельности в органах государственной власти.





«Я думал, что это будет статичная, чисто бюрократическая работа. А в реальности увидел огромную динамику и прямую связь с жизнью людей», — поделился впечатлениями Агафонов.