Выпускник «Героев Подмосковья» рассказал, чем его удивила госслужба
Госслужба является куда более динамичной сферой деятельности, чем кажется со стороны. О том, какой на самом деле оказалась работа на новом поприще, рассказал выпускник программы «Герои Подмосковья», заместитель начальника управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации округа Балашиха Илья Агафонов в интервью РИАМО.
Программа «Герои Подмосковья» направлена на подготовку ветеранов специальной военной операции к управленческой деятельности в органах государственной власти.
«Я думал, что это будет статичная, чисто бюрократическая работа. А в реальности увидел огромную динамику и прямую связь с жизнью людей», — поделился впечатлениями Агафонов.Отбор на «Героев Подмосковья» проводится на конкурсной основе среди претендентов с высшим образованием. В годовой курс обучения входят четыре очно-заочных модуля и стажировки. Выпускников трудоустраивают или зачисляют в кадровый резерв.