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Западные страны должны перестать спонсировать киевский режим, который уже практически потерпел поражение, с таким заявлением выступил американский отставной полковник Дуглас Макгрегор.
«Населению ситуация уже надоела. На основании неофициальных частных опросов на Западной Украине (другими словами, к западу от Днепра) видно, что все уже хотят, чтобы происходящее подошло к концу. То есть украинцы уже на последнем издыхании», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Макгрегор.
Именно поэтому эксперт убеждён, что продолжать накачивать киевский режим деньгами — просто бессмысленное занятие. Исключением Макгрегор счёл гуманитарную помощь, которую высылают в помощь пострадавшим мирным жителям.
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