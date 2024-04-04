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«На последнем издыхании»: Американский эксперт призвал перестать накачивать деньгами Киев

Макгрегор: Западу пора прекратить спонсировать Киев, конец конфликта близок
04 апреля 2024, 08:24
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Западные страны должны перестать спонсировать киевский режим, который уже практически потерпел поражение, с таким заявлением выступил американский отставной полковник Дуглас Макгрегор.

«Населению ситуация уже надоела. На основании неофициальных частных опросов на Западной Украине (другими словами, к западу от Днепра) видно, что все уже хотят, чтобы происходящее подошло к концу. То есть украинцы уже на последнем издыхании», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Макгрегор.

Именно поэтому эксперт убеждён, что продолжать накачивать киевский режим деньгами — просто бессмысленное занятие. Исключением Макгрегор счёл гуманитарную помощь, которую высылают в помощь пострадавшим мирным жителям.

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#вс рф
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ВСУ превращают Часов Яр в укрепрайон, несмотря на мирных жителей
Марочко: ВСУ превращают Часов Яр в укрепрайон, несмотря на мирных жителей
04 апреля 2024, 08:45

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командование ВСУ превращает Часов Яр в сплошной укрепрайон, несмотря на то, что в городе остаются мирные жители. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По его словам, в центре города почти нет зданий, которые бы не использовали украинские боевики в военных целях.


«В подвальных помещениях админзданий оборудованы склады РАВ, ПУ и полевые госпитали. Детский сад «Чайка» и отделение банка используются боевиками как пункт временной дислокации ВФУ», — написал Марочко в своём Telegram-канале.

При этом он отметил, что украинские боевики размещают артиллерийские и зенитные системы в спальных районах города, где ещё остаются мирные жители.

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Минувшей ночью ПВО сбила пять БПЛА в Тульской и Белгородской областях
Минобороны РФ: ПВО сбила пять беспилотников в Тульской и Белгородской областях
04 апреля 2024, 07:34

Фото: iStock/sommersby

Минувшей ночью противовоздушная оборона России сбила пять украинских беспилотников над Тульской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны России.

Уточняется, что ПВО сбила три беспилотника в Белгородской области и два – в Тульской.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что теперь МЧС разделит сигнал предупреждения о ракетной опасности и опасности от БПЛА. До этого жители региона могли слышать только сигналы оповещения о ракетной опасности.

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#бпла
#минобороны
#пво
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ВСУ без боя лишились механизированной бригады из-за нехватки техники
04 апреля 2024, 06:39

Фото: istock / YakubovAlim

Украинская 153-я механизированная бригада, никогда не принимавшая участия в боевых действиях, стала пехотной. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно предложению аналитического ресурса MilitaryLand, 153-я мехбригада стала пехотной из-за недостатка техники. Уточняется, что такое положение украинских войск «вынуждает командование пересмотреть свои планы».

В конце 2023 года военный обозреватель Forbes Дэвид Экс отметил, что на кадрах с учений пяти новых механизированных бригад ВС Украины — 150-й, 151-й, 152-й, 153-й и 154-й — практически не нет боевой техники. Экс отметил, эти бригады находятся в процессе формирования, при этом из-за отсутствия бронетехники, по его словам, они превращаются их в обычную легкую пехоту.

Ранее офицеры ВСУ заявили, что Украине ничего не поможет на поле боя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинского военного без половины руки признали легкораненым, рассказала его жена
РИА Новости: потерявшего полруки бойца ВСУ признали легкораненым
04 апреля 2024, 06:21

Фото: istock / Mariia Kokorina

Военного ВСУ, которого комиссовали из-за потери половины руки, признали легкораненым. Об этом РИА Новости рассказала супруга украинского бойца.
Она рассказала, что через время после ранения ее мужу выплатили компенсацию в размере 100 тысяч гривен (около 230 тысяч рублей), но после лечение средства закончились и семья оказалась в трудном финансовом положении.

«Дали справку, будто это лёгкое ранение. Ему оторвало руку почти по локоть, они хотят сказать, что это не страшно? А что тогда тяжёлое ранение? Когда полголовы отрывает и обе ноги?» — заявила женщина.
Ранее пленный боец ВСУ с двумя микроинсультами рассказал, как проходила мобилизация. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#семья
#женщина
#лечение
#новости
#всу
#ранение
#плен
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Офицеры ВСУ разочарованы в положении Украины, заявили на Западе
Офицеры ВСУ: Украине ничего не поможет на поле боя
04 апреля 2024, 06:21

Фото: iStock/Prostock-Studio

Старшие офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что Украине ничто не поможет на поле боя против России. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Politico.
«Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас нет этих технологий, и на Западе их нет в достаточном количестве», — отметил один из высокопоставленных источников, попросивший не раскрывать его имени.

Украинские военные считают, что на поле боя вырисовывается мрачная картина. Если российские офицеры активизируют наступление, они могут добиться успеха везде. Ао словам солдат ВСУ, Москва не допускает ошибок.

Ранее бывший генерал федеральной армии Харальд Куят заявил, что военная помощь западных стран не может повлиять на военные действия и предотвратить развал ВСУ.

«Это вопрос времени, когда Украина потерпит военное поражение», – отметил он.

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#украина
#всу
#сво
#вооружение
#вс рф
#москва
#россия
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Су-34 нанесли по ВСУ удар бомбами, от которых невозможно укрыться в блиндаже
Су-34 ударили по ВСУ бомбами ОДАМ-500, от которых невозможно укрыться в блиндаже
04 апреля 2024, 05:59

Фото: iStock/Vital Hil

Фронтовые бомбардировщики Су-34 поразили личный состав вооруженных сил Украины авиационными бомбами ОДАБ-500, от которых невозможно спрятаться в окопах или укрытиях, сообщило Министерство обороны России, передает РИА Новости.
«Боевая работа экипажа Су-34 с применением ОДАБ-500 на Южнодонецком направлении», – рассказали в ведомстве.

По данным ведомства, ОДАБ-500 оснащена универсальным модулем модификации плана с крыльями, рулями и системой управления, превращающим обычную бомбу в высокоточную.

ОДАБ-500 – объемно-детонирующая бомба, работающая в два этапа. Сначала, при срабатывании, происходит выброс взрывоопасного жидкого состава, образующего аэрозольное облако, которое взрывается в большом количестве. При этом происходит высокотемпературный взрыв с мощной ударной волной, которая «стекает» в траншеи, бункеры и другие укрытия и уничтожает противника.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на Министерство региональной безопасности сообщило, что над Тульской областью сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

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#тульская область
#бпла
#бомба
#удар
#авиация
#сво
#всу
#минобороны рф
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Министерство региональной безопасности: над Тульской областью сбили два БПЛА
04 апреля 2024, 05:36

Фото: istock / rancho_runner

Дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку двух беспилотных летательных аппарата над Тульской областью. Об этом информирует министерство по региональной безопасности области.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
«Организовано реагирование экстренных служб», — сообщили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее подмосковные росгвардейцы показали применение дронов в разных условиях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#беспилотник
#пво
#тульская область
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ВС РФ уничтожили «Градом» ангар с несколькими гаубицами М777 ВСУ – видео
Минобороны РФ: «Град» поразил ангар с несколькими гаубицами М777 ВСУ
04 апреля 2024, 05:29

Фото: iStock/maki_shmaki

По данным Министерства обороны РФ, бойцы группировки «Восток» уничтожили ангар Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором находилось несколько американских гаубиц M777, на юге Донецкой области, выпустив залп из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», передает ТАСС.
«В ходе боевой работы расчет РСЗО «Град» под командованием военнослужащего с позывным Земляк поразил ангар украинских националистов, находящийся в тыловом районе. Операторы БПЛА не только подтвердили точное попадание реактивных снарядов, но и доложили об уничтожении сразу нескольких гаубиц производства США М777, находящихся в данном укрытии», – сообщили там.

За успешное выполнение боевых задач личный состав расчета был награжден государственной наградой.

Ранее сообщалось, что над Белгородской область сбиты два реактивных снаряда РСЗО «Град».

Видео: Минобороны РФ

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#украина
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Раскрыт переломный момент СВО в битве за Донбасс
Глазунов: Переломным моментом битвы за Донбасс будет взятие Часова Яра
04 апреля 2024, 05:12

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Захват города Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР) станет переломным моментом в войне в Донбассе, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, передает «Лента.ру».
Ранее стало известно, что российские вооруженные силы (ВС РФ) располагаются всего в 500 метрах от границы с Часовым Яром.
«Если мы возьмем Часов Яр, то мы получим выход на Краматорск и Славянск, а там уже будет и освобождение всей Донецкой области. Краматорск вместо Донецка стал украинским центром Донецкой области. Захват такого областного центра будет означать, что битва за Донбасс закончена», – подчеркнул эксперт.

Также он отметил, что «Украина проиграла Донбасс», исходя из чего «Часов Яр – это переломный момент в битве за Донбасс».

Ранее, 2 апреля, политолог Светов назвал Часов Яр стратегической точкой.

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#украина
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#россия
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