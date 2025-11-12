На промзоне в Ставропольском крае случилось возгорание после падения обломков БПЛА

12 ноября 2025, 06:29

Фото: iStock/Leonid Ikan

В промышленной зоне Будённовска Ставропольского края произошел пожар из-за падения обломков сбитых беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.





Он пояснил, что в ночь с 11 на 12 ноября силы ПВО Министерства обороны отразили атаку украинских БПЛА над Будённовским округом. Количество ликвидированных дронов в публикации не приводится.



Несколько беспилотников сбили над территорией промзоны Буденновска и упавшие обломки вызвали возгорание. В настоящий момент на месте ЧП работают пожарные и экстренные службы.





«По оперативным данным пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения действуют в штатном режиме», — добавил Владимиров.