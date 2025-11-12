«Мясник»: В США негативно высказались о замене Зеленскому
Аналитик Мартьянов счел Залужного «мясником» и нежизнеспособной фигурой в политике
Американский военный аналитик Андрей Мартьянов заявил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный, который стал послом Украины в Великобритании, является нежнадежной политической фигурой. Слова из его Youtube-интервью приводит РИА Новости.
Мартьянов назвал Залужного «мясником». По мнению эксперта, на руках посла Украины в Великобритании кровь тысяч украинских военных. Всему виной — его стратегическая и оперативная несостоятельность.
Американский военный аналитик напомнил, Залужный вместе с действующим главкомом ВСУ Александром Сырским отвечал за приведение украинских сил к стандартам НАТО с 2014 года.
Залужный пожаловался на отсутствие гарантий обещанной Западом помощи Украине
«Он (Залужный) не очень умный парень. Но отчаяние — это такая вещь, что его снова превозносят идиоты из западных СМИ как какую-то жизнеспособную фигуру», — поразился Мартьянов.Аргументируя свою позицию, эксперт указал, что контрнаступление ВСУ в 2023 году, в котором участвовал Залужный, привело к потерям в почти 200 тысяч украинских бойцов. Это никак нельзя назвать «успешным» результатом.
