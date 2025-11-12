В Днепропетровске украинец выстрелил в двух сотрудников ТЦК
В Днепропетровске украинец выстрелил в двух сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
Согласно материалу, сотрудники ТЦК решили провести проверку документов у местного жителя. Они остановили мужчину во дворе жилого дома, однако тот оказал сопротивление и открыл стрельбу. Украинец пытался избежать насильственной мобилизации.
В результате инцидента военкомы получили ранения. Предварительно, травмы не смертельные.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции для задержания стрелка. Дальнейшая судьба нападавшего не уточняется.
Ранее сообщалось, что в ночь с 11 на 12 ноября силы противовоздушной обороны РФ сбили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы.
