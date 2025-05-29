На проспекте Вернадского устраняют последствия атаки БПЛА, территория оцеплена
В ночь на четверг в Москве произошла атака беспилотников, в результате которой поврежден фасад жилого дома на проспекте Вернадского. Об этом пишет РИА Новости.
По информации мэра столицы Сергея Собянина, ПВО Минобороны сбила три беспилотника, направлявшихся в московский регион.
На месте происшествия работают экстренные службы, включая сотрудников правоохранительных органов и МЧС. Территория вокруг поврежденного здания оцеплена. Предварительно, серьезных повреждений и пострадавших нет, однако отмечено, что выбиты стекла окон на нескольких этажах.
Специалисты продолжают устранять последствия атаки и обеспечивать безопасность граждан.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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