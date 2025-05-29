Пушилин: ВСУ увезли детей из Красноармейска без согласия родителей

29 мая 2025, 06:17

Фото: iStock/Michele Ursi

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска вывезли из Красноармейска органы власти, важные документы и детей, в том числе без согласия родителей. Об этом он сообщил РИА Новости.







«Вы знаете, они уже и органы власти давно вывезли, все необходимые документы, которые они считают важными, они тоже давно вывезли. Они попытались максимально вывезти всех детей, причем как с согласия, так и без согласия родителей», — заявил Пушилин.