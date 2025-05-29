Собянин: в результате падения обломков БПЛА на дом в Москве пострадавших нет
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате падения обломков вражеского беспилотника на дом на проспекте Вернадского, предварительно, пострадавших нет. Об этом глава столицы написал в своем telegram-канале.
«В результате отражения атаки вражеского беспилотника серьезных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет», — пишет Собянин.
На месте происшествия уже работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось о падении обломков беспилотника на многоквартирный дом в ЖК «Миракс Парк» у метро Юго-Западная в Москве. В результате инцидента поврежден фасад здания.