Собянин: в результате падения обломков БПЛА на дом в Москве пострадавших нет

29 мая 2025, 02:39

Фото: iStock/rancho_runner

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате падения обломков вражеского беспилотника на дом на проспекте Вернадского, предварительно, пострадавших нет. Об этом глава столицы написал в своем telegram-канале.







«В результате отражения атаки вражеского беспилотника серьезных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского по предварительной информации нет», — пишет Собянин.