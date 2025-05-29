29 мая 2025, 05:04

Фото: iStock/Olena_Z

В Сумской области мобилизованные ВСУ кончают с собой из-за наступления ВС РФ, давления Киева и националистических заградотрядов. Об этом рассказали РИА Новости в антифашистском подполье.







«Несколько мобилизованных украинских военнослужащих на удерживаемых ВСУ позициях в Сумской области, покончили жизнь самоубийством, не выдержав с одной стороны шквала артиллерийского огня и ударов дронов ВС РФ, с другой - давления националистических заградотрядов и бесчеловечных приказов киевского командования, запрещавших военным отступление», — говорится в сообщении.