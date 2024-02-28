На российского военного возбудили дело за участие в конфликте на стороне ВСУ.

Фото: istock / Semen Salivanchuk
На российского военного возбудили дело за участие в боевых действиях на украинской стороне. По данным следствия, мужчина сдался в плен ВСУ и воевал на их стороне. Через полгода путем обмена он попал обратно в РФ.
Как сообщает Телеграм-канал Baza, 52-летний Радик сдался в плен 16 июня около села Водяное в ДНР. Следствие утверждает, что после этого он вступил в добровольческое подразделение «Скала», где прошел инструктаж по, боевой, взрыво-технической и медицинской подготовке. До конца 2023 Радик участвовал в боях на стороне украинской армии на территории Запорожской области и ДНР.
3 января военнослужащего освободили, обменяв на пленных бойцов ВСУ. По прибытию его ожидало уголовное дело. По данным источников, в РФ стало известно, что он воевал на стороне противника, а не просто находился в плену.
Читайте также:
Объявлено о модернизации российского «Тора»
Пленный боец ВСУ, прошедший через психбольницу, рассказал об Авдеевке
Алина Юрчак