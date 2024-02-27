Пленный боец ВСУ, прошедший через психбольницу, рассказал об Авдеевке

Фото: iStock/Prostock-Studio
Военнопленный украинец Анатолий Прокудин рассказал, как прошёл через лечение в психбольнице и не хотел идти воевать, видеоролик с его признанием публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Мне выдали повестку весной, так я потихоньку с ней ходил, ходил, и только 9 августа забрали. Когда мы ехали на полигон, мне говорят: скажи замполиту, что ты сидел. Тем более я не просто сидел – у меня еще год был на РПБ – лечился в Республиканской психиатрической больнице строгого режима», — рассказал Прокудин.
По его словам, неподготовленный военный получил ранение сразу, как оказался на поле боя. После лечения в госпитале бывшего пациента психбольницы вновь отправили воевать.
Читайте также:
«Отступать было уже некому»: Боец ВСУ рассказал об отступлении из Авдеевки
Global Times: Украина пойдет на политическое урегулирование из-за отчаяния
«Он опустошён»: На Западе обратили внимание на пугающую внешность Зеленского
Евгения Парфентьева