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На российской технике обнаружили новый рунический символ со скрытым значением

Новый тактический знак на технике ВС РФ сравнили с «руной Гунгнира»
11 мая 2024, 18:28
Фото: iStock/Dmitry Andreev

Фото: iStock/Dmitry Andreev

На российской технике, которая действует в наступлении в Харьковской области, обнаружили новый тактический знак, об этом пишет Telegram-канал «Портфель Генштаба».
По мнению авторов канала, это знак похож на «руну Гунгнира» — копьё Одина.

«В мифологии оно обладает волшебным свойством — поражает любую цель, пробивает самые толстые щиты и доспехи», — добавил автор поста.



Напомним, 11 мая в Минобороны РФ сообщили об освобождении одного населённого пункта на Донецком направлении и ещё пяти в Харьковской области.

В Соединённых Штатах Америки заявили о начале наступательных действиях ВС РФ на Харьковском направлении, отметив, что были готовы к этому и выделят Украине ещё один транш военной и финансовой помощи.

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#сво
#вс рф
#техника
Шольц попросил украинских беженцев выйти на работу
Канцлер ФРГ Шольц: украинские беженцы в Германии должны активнее работать
13 мая 2024, 19:17

Фото: пресс-служба правительства Германии

Украинские беженцы, проживающие в Германии, должны активнее искать работу, если они желают остаться в стране. С таким заявлением в интервью порталу Euractiv выступил немецкий канцлер Олаф Шольц.
По его словам, трудоустройство предоставит украинцам право на пребывание в Германии.

«Согласно статистике, в настоящее время только двое из десяти украинцев работают. Почти наверняка любому, кто трудоустроен здесь и не совершил правонарушений, будет разрешено оставаться», — пояснил канцлер ФРГ.
Сообщается, что треть всех украинцев, покинувших страну из-за конфликта, обосновалась в Германии.

Ранее на Мюнхенской конференции по безопасности Шольц отметил, что другие страны должны увеличить расходы на поддержку Украины.

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#шольц
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Кадыров опубликовал видео с телами солдат ВСУ после атаки «Ахмата»
13 мая 2024, 18:48

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченский республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, снятое в Харьковской области с телами украинских солдат после атаки подразделения «Ахмат».
На записи видно людей в военной форме с синими лентами, которые являются отличительным знаком бойцов ВСУ в ходе спецоперации.

По словам главы Чечни, бойцы «Ахмата» принимали участие в захвате населенного пункта Огурцово в Харьковской области.



Он отметил, что те украинские «бандиты», которые сопротивлялись, были уничтожены, однако двое солдат, решивших сдаться в плен, сохранили себе жизнь.

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#солдат
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Немецкий генерал сделал безумное заявление о российских ракетах
Генерал Виттман призвал сбивать ракеты ВС РФ с территории НАТО
13 мая 2024, 18:39

Фото: iStock/PavelRodimov

Российские ракеты можно уничтожать с территории стран НАТО. Такое заявление сделал отставной немецкий генерал Клаус Виттманн в эфире телеканала Welt.
«Страх эскалации, что мы будет втянуты напрямую в этот конфликт, преувеличен. Я считаю это предложение (сбивать российские ракеты. – ред.) очень разумным», — утверждает Виттман.

По его словам, подобные действия помогут разгрузить украинскую противовоздушную оборону, которую можно будет эффективнее использовать для защиты участков фронта.

Ранее заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. По его словам, на уровне Североатлантического альянса, где решения принимаются консенсусом, нет ни планов, ни политического намерения разворачивать свои силы на Украине.

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#ракеты
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Правительство Эстонии обсуждает возможность отправки военных на Украину
13 мая 2024, 18:30

Фото: iStock/Michele Ursi

Советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл объявил, что правительство рассматривает возможность направления военных на Украину, пишет Breaking Defense.
В беседе с изданием Ролл отметил, что эстонские военные могут быть отправлены в западные регионы бывшего советского государства. По его словам, они могут выполнять «задачи в тылу».

Ролл подчеркнул, что присутствие эстонских военных в тыловой зоне позволит освободить украинских солдат для участия в боевых действиях на передовой.

«Обсуждения продолжаются. Мы должны рассматривать все возможные варианты», — сказал советник президента.
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#солдат
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ПВО уничтожила 16 снарядов Vampire над Белгородской областью
Минобороны: ПВО уничтожила 16 снарядов РЗСО Vampire над Белгородской областью
13 мая 2024, 17:50

Фото: iStock/Aterrassi

В Минобороны РФ объявили, что 13 мая над Белгородской областью с помощью ПВО были сбиты 16 ракетных снарядов украинской РЗСО «Вампир».
Согласно официальному сообщению оборонного ведомства, около 17.00 мск ВСУ предприняли очередную попытку совершить террористическую атаку на объекты в России с использованием системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурные средства ПВО смогли уничтожить шестнадцать ракетных снарядов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о 12 обстрелянных муниципалитетах за прошедшие сутки. В том числе, по его словам, по приграничному селу Щетиновка Белгородского района было выпущено 18 танковых снарядов, 19 артиллерийских и 10 гранатометных выстрелов.

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#губернатор
#Вячеслав Гладков
#всу
#ракеты
#пво
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ВС РФ начинают окружать Волчанск в Харьковской области
Депутат Харьковского облсовета Скорик: ВС РФ начинают окружать Волчанск
13 мая 2024, 17:36

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России начала окружать Волчанск с одной стороны, в городе не осталось ни одного целого здания. Об этом заявил депутат Харьковского облсовета Александр Скорик, его слова передает украинское издание «Страна».
«По последней информации из Волчанска, у врага есть продвижение. Город начинают окружать с одной стороны. Идут очень сложные позиционные бои. Силы обороны Украины под плотным огнем, постоянными прилетами КАБов и штурмовыми действиями ведут оборону», — рассказал Скорик.
Он отметил, что российская сторона начала наступление в Харьковской области всего три дня назад, при этом в Волчанске не осталось ни одного уцелевшего здания.

10 мая украинские власти сообщили об эвакуации жителей Волчанска и соседних населённых пунктов Харьковской области.

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#новости
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#вс рф
#Харьков
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Кадыров рассказал о причастности чеченских бойцов к взятию села Огурцово
Кадыров: чеченские бойцы помогли освободить село Огурцово в Харьковской области
13 мая 2024, 17:24

Фото: сайт Кремля

Бойцы чеченских подразделений участвовали в освобождении села Огурцово в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
По данным Минобороны за 11 мая, подразделения группировки войск «Север» освободили несколько населенных пунктов, включая Огурцово. Кадыров отметил совместные действия чеченских воинов с российскими военными в ходе штурма, в результате которых удалось добиться отступления ВСУ из села.

Он также упомянул о двух украинских солдатах, которые явились добровольно и сообщили, что попали в украинскую армию не по своему желанию.

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#всу
#минобороны
#кадыров
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Армия России взяла под свой контроль очередное село в Харьковской области
Российские бойцы подняли флаг России над селом Глубокое в Харьковской области
13 мая 2024, 17:22

Фото: iStock/macky_ch

Бойцы группировки ВС РФ «Север» подняли флаг России над селом Глубокое в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Флаг России поднят над Глубоким! Силы группировки «Север» продолжают идти вперед на Харьков», — говорится в сообщении военкоров.

Отмечается, что российские бойцы водрузили флаг России на одном из зданий в селе Глубокое. Однако бои за населенный пункт ещё продолжаются.

Минобороны данную информацию официально не подтверждало.

12 мая пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации объявила об освобождении населенных пунктов Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Кроме того, в ведомстве отметили успешные операции по поражению живой силы и техники в районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань.

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Три человека погибли при обстреле Краснодона со стороны ВСУ
Пасечник: три человека погибли при обстреле Краснодона со стороны ВСУ
13 мая 2024, 17:03

Фото: iStock/dzika_mrowka

Три человека погибли и четыре пострадали при обстреле Краснодона со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, после обстрела Краснодона возник пожар. В настоящее время пожарные и военные уже приступили к тушению огня несмотря на опасность повторного обстрела.
«Параллельно предпринимаются меры по эвакуации сотрудников промышленных предприятий. К сожалению, уже известно о троих погибших и четверых пострадавших», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.

Он также добавил, что одна составная часть ракеты упала на детскую площадку, однако в этот момент на ней никого не было. По предварительным данным, удар был нанесён американскими ракетами ATACAMS.

Кроме того, Пасечник отметил, что Министерство образования ЛНР перевело образовательные учреждения Молодогвардейска и Краснодона, а также Таловскую основную школу №3 на дистанционный режим обучения.

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