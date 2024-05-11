На российской технике обнаружили новый рунический символ со скрытым значением

Фото: iStock/Dmitry Andreev
На российской технике, которая действует в наступлении в Харьковской области, обнаружили новый тактический знак, об этом пишет Telegram-канал «Портфель Генштаба».
По мнению авторов канала, это знак похож на «руну Гунгнира» — копьё Одина.
Напомним, 11 мая в Минобороны РФ сообщили об освобождении одного населённого пункта на Донецком направлении и ещё пяти в Харьковской области.
В Соединённых Штатах Америки заявили о начале наступательных действиях ВС РФ на Харьковском направлении, отметив, что были готовы к этому и выделят Украине ещё один транш военной и финансовой помощи.
Читайте также:
NYP: США передали Киеву военную помощь из-за продвижения ВС РФ под Харьковом
МО: ВС РФ освободили Керамик в ДНР
МО: ВС РФ освободили пять населённых пунктов в Харьковской области
«В мифологии оно обладает волшебным свойством — поражает любую цель, пробивает самые толстые щиты и доспехи», — добавил автор поста.
Напомним, 11 мая в Минобороны РФ сообщили об освобождении одного населённого пункта на Донецком направлении и ещё пяти в Харьковской области.
В Соединённых Штатах Америки заявили о начале наступательных действиях ВС РФ на Харьковском направлении, отметив, что были готовы к этому и выделят Украине ещё один транш военной и финансовой помощи.
Читайте также:
NYP: США передали Киеву военную помощь из-за продвижения ВС РФ под Харьковом
МО: ВС РФ освободили Керамик в ДНР
МО: ВС РФ освободили пять населённых пунктов в Харьковской области
Евгения Парфентьева