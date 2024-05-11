США передали Украине новый пакет военной помощи из-за страха перед наступлением ВС РФ

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Соединённые Штаты отправили Украине очередной пакет военной помощи из-за страха перед продвижением российских войск. Об этом сообщает газета The New York Times.
Накануне Пентагон выделил Киеву военную помощь в размере 400 миллионов долларов. ВСУ получат ракеты класса «земля-воздух», артиллерийские снаряды и иное вооружение, необходимое для «сдерживания российского наступления».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в этой помощи была острая необходимость, поскольку российские войска перешли к активным действиям на харьковском направлении.
Этот транш стал 57-ой партией вооружения, поставленного Киеву из запасов Пентагона с августа 2021 года.
Напомним, что выделить военную помощь Украине поручил президент США Джо Байден.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в этой помощи была острая необходимость, поскольку российские войска перешли к активным действиям на харьковском направлении.
Этот транш стал 57-ой партией вооружения, поставленного Киеву из запасов Пентагона с августа 2021 года.
Напомним, что выделить военную помощь Украине поручил президент США Джо Байден.
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Анастасия Чинкова