Нa «RT» состоялась премьера первой части фильма «Жёны. Сильные духом»
Телеканал «RT» представил первую часть документального фильма «Жёны. Сильные духом».
Картина рассказывает о женщинах, которые ежедневно поддерживают участников СВО, получивших ранения, и помогают им в реабилитации. Создатели фильма посвятили его всем мужественным героиням. Эти женщины возвращают бойцов к жизни, дарят им любовь и вселяют веру в будущее.
Кроме этого, «RT» предлагает зрителям посмотреть и другую картину из той же серии под названием «Сильные духом. Белый свет». Этот фильм показывает историю трёх бойцов с позывными Бобр, Юг и Хабарик. Они потеряли зрение из-за ранений, которые получили в ходе спецоперации.
