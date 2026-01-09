На «RT» вышла вторая часть документального проекта «Жёны. Сильные духом»
На «RT» выпустили продолжение документального фильма «Жёны. Сильные духом». Вторая часть проекта, как и первая, посвящена жёнам и близким бойцов СВО.
В фильме показывают, как эти женщины ежедневно помогают военнослужащим восстанавливаться после тяжёлых ранений. Они организуют реабилитацию, обеспечивают уход и моральную поддержку.
Авторы ленты отмечают, что такая помощь требует от представительниц прекрасного пола большого эмоционального напряжения, но они находят силы и продолжают стоять рядом с бойцами. Премьера первой части фильма состоялась ранее. Обе работы входят в общий проект телеканала.
Помимо этого, на «RT» можно посмотреть другой фильм этой же серии — «Сильные духом. Белый свет». В нём зрители узнают историю трёх бойцов с позывными Бобр, Юг и Хабарик. Военнослужащие потеряли зрение после ранений в ходе спецоперации.
