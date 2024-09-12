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На Сахалине военный попал в тюрьму за повторный отказ от участия в СВО

12 сентября 2024, 13:18
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд приговорил военного, дважды отказавшегося от участия в спецоперации, к четырем с половиной годам тюрьмы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.


Согласно данным издания, мужчина отказался участвовать в российской спецоперации уже во второй раз. В первый раз он получил условное наказание. Однако 21 июня текущего года он вновь получил приказ командира об отправке в зону боевых действий, но мужчина вновь отказался от участия в СВО.

Тогда суд признал его виновным по статье о неисполнении приказа и приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы. Наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

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#наказание
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ВС РФ освободили еще два населенных пункта под Курском
Mash: ВС РФ освободили Обуховку и Покровский в Курской области
12 сентября 2024, 13:41

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Село Обуховка и хутор Покровский освободили от боевиков ВСУ российские войска, пишет Mash. По данным Telegram-канала, бойцы ВС РФ произвели зачистку поселков Снагость, 10-й Октябрь и населенного пункта Краснооктябрьское. Так, контролируемая ВС России зона увеличилась за три дня до 170 квадратных километров.
По утверждению авторов поста, украинские неонацисты хотят сорвать контрнаступление российских войск, проводя атаки с флангов. При этом суточные потери противника увеличились до 1300 человек, пишет Mash.

Украина напала на приграничье Курской области с утра, 6 августа. Бои в регионе продолжаются до сих пор. Со слов украинского командования, нападение должно было отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не произошло.

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#курская область
#война
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#вс рф
#новости
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Лавров оценил обстановку вокруг Курской АЭС на сегодняшний день
Глава МИД РФ Лавров назвал обстановку вокруг Курской АЭС очень напряженной
12 сентября 2024, 13:13

Фото: iStock/Nordroden

Обстановка вокруг Курской АЭС остается очень напряженной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
«В районе Курской атомной электростанции очень напряженная ситуация», — сказал он.
Министр напомнил о попытках ВСУ бить по Ленинградской, Калининской и Запорожской АЭС. Ситуацию вокруг последней на момент 11 августа он назвал «буквально на грани катастрофы», когда после обстрела украинской стороной там разгорелся пожар, серьезно повредивший одну охлаждающую башню.
«Это серьезная ситуация. Запад на нее посмотрел легкомысленно, я бы сказал. Хотя действия их марионеток могут в итоге привести к катастрофе подобной чернобыльской, от которой пострадает прежде всего Европа», — отметил Лавров.
Ранее Лавров сообщал, что Запад давно дал Киеву разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ и снял все ограничения, данное решение просто пытаются подобающим образом оформить в публичном пространстве.

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Стала известна одна важная деталь в методах ВСУ по ведению боевых действий
ТАСС: боевики ВСУ часто идут в бой под сильнодействующими наркотиками
12 сентября 2024, 12:46

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Боевики ВСУ активно пользуются сильнодействующими препаратами, идя в бой в приграничье Курской области, пишет ТАСС, со ссылкой на источник среди силовиков.
По словам информатора, украинские неонацисты таким образом пытаются увеличить эффективность своих действий при наступлении, но иногда это не только не дает результатов, но и ухудшает положение боевиков.

«Часто просто они истекают кровью, то есть фактически мы бы, может, и могли как-то оказать им помощь, они бы сдались в плен, будучи в адекватном состоянии», — прокомментировал источник.

Он резюмировал, что российские военные находят на брошенных боевиками позициях таблетки и шприцы, не обладающие обезболивающим свойством.

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#мир
#украина
#война
#всу
#сво
#новости
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ВСУ убивают своих же солдат, которые хотят сдаться в плен в Курской области
Алаудинов: ВСУ убили сотни украинских солдат, желавших сдаться в Курской области
12 сентября 2024, 12:42

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

ВСУ убили сотни украинских военных, которые хотели сдаться в российский плен в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, его слова передает ТАСС.
По его словам, ВС РФ взяли в плен в Курской области десятки украинских военных. Однако сами же украинцы убили сотни тех военных, которые собирались сдаться в российский плен.

«ВСУ делают всё, чтобы мы не могли пленных довести до нашего нуля, тыла. Я уже обратил внимание, что противник, наверное, не так сильно бывает занят уничтожением военных РФ, как уничтожением своих же бойцов, вздумавших сдаться в плен», — отметил Аллаудинов.

Ранее он также сообщал, что ВСУ понесли значительные потери в приграничном Суджанском районе Курской области. По его словам, с начала операции украинская армия потеряла около семи тысяч солдат.

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#операции
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#всу
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Минобороны: группировка «Днепр» уничтожила до 40 военных ВСУ и БТР М113 за сутки
12 сентября 2024, 12:34

Фото: istockphoto/0

Российские военные подразделения группировки «Днепр» уничтожили до 40 военных Вооруженных сил Украины и БТР М113 за сутки. Об этом проинформировало Минобороны России.
Сообщается, что военные ВС России нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 39-й бригады береговой обороны и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Белогорье Запорожской области.

Помимо этого, было уничтожено шесть автомобилей, 152-мм орудия Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские военные наносят удары только по связанным с боевыми операциями объектам Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ уничтожили ключевой для ВСУ Димитровский мост у Покровска
12 сентября 2024, 12:21

Фото: iStock/Sergey Khakimullin

Армия России уничтожила ключевой мост в Покровске (Красноармейск), через который шло снабжение украинских войск. Об этом сообщает Telegram-канал «Донецк Медиа» со ссылкой на российских военных блогеров.
«В результате ракетного удара была повреждена часть моста, и теперь трасса Т0504, соединяющая города Покровск и Мирноград, закрыта для движения. Этот мост играл важную роль в логистике украинских подразделений, так как обеспечивал связь между населёнными пунктами Мирноград и Покровск», — говорится в сообщении.

При этом российские СМИ пишут, что удары по данному мосту наносились уже давно, чтобы нарушить железнодорожную логистику между Покровском и Мирноградом.

По данным местных властей, в городе отсутствует газ и вода, кроме того, фиксируются перебои в электроснабжении.

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ВСУ убили всю семью, пытавшуюся бежать из Новогродовки в сторону России
12 сентября 2024, 11:54

Фото: istockphoto/AndrisBarbans

ВСУ убили всю семью, которая пыталась бежать из Новогродовки в ДНР в сторону России, рассказала эвакуированная из города Наталья Трубникова в беседе с ТАСС. По ее словам, мать, отец и их ребенок пытались уехать, когда по ним попал снаряд.
«Сначала была возможность выехать на сторону Украины. На сторону Украины мы не хотели выезжать, потому как сразу забрали бы в армию. А мы не собирались воевать. Наше государство украинское не дало нам право выбора. Тех, кто пытался выехать в сторону РФ, настигла печальная участь», — поделилась женщина.
Отмечается, что сгоревшую машину и останки трех человек позже нашли на окраине, когда ВСУ бежали из Новогродовки, погибших опознали соседи.

Трубникова добавила, что охота на мирных жителей для ВСУ — обычное дело, они бьют по ним дронами, минометами и даже стреляют по домам из танков.
«Били по домам из танков, просто подъезжали и били в дом из танка. Уже когда шли через лесополосу, я видела эти дыры в домах и уже сгоревший танк, направленный в дом», — пояснила она.
Наталья отметила, что ее дом тоже разрушили в результате удара, а ее с мужем из-под завалов вытащили бойцы ВС РФ и помогли эвакуироваться.

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#вс рф
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Стало известно, сколько времени ушло на освобождение Пречистовки от ВСУ
Боец ВС РФ «Азик»: Пречистовка пала за четыре часа
12 сентября 2024, 11:54

Фото: iStock/Jakub Laichter

Армия России освободила Пречистовку на Угледарском направлении всего за четыре часа. Об этом рассказал старшина первого взвода отряда «Шторм» с позывным «Азик», его слова передает ТАСС.
Он пояснил, что подразделения ВСУ не были готовы к обороне и не долго оказывали сопротивление.

«Мы заходили на броне, заходили очень быстро. Противник не ожидал, что придется обороняться именно сейчас, пытался огрызаться, но не долго. Весь бой занял не более четырех часов», – рассказал российский боец.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота группировки «Восток» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта Пречистовка в ДНР, ​тогда ВСУ в спешке покинули населенный пункт.

Операция началась на рассвете, когда 15 штурмовых групп морпехов, поддерживаемые танками Т-80БВ, вошли в поселок. Танки первыми пробили проходы в минных заграждениях и подавили огневые точки противника.

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#операция
#минобороны рф
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Лавров рассказал об ударах по объектам инфраструктуры Украины
Лавров: РФ бьет только по связанным с боевыми операциями объектам Украины
12 сентября 2024, 11:49

Фото: сайт Кремля

Российские военные наносят удары только по связанным с боевыми операциями объектам Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
«Наши вооруженные силы бьют только по тем инфраструктурным объектам, которые напрямую завязаны на организацию боевых операций», — пояснил он.

По его словам, удары наносятся по объектам от которых зависят действия украинских войск на линии соприкосновения и, особенно, внутри территории Российской Федерации, в частности в Курской области. С этим заявлением он выступил в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.

Помимо этого, он сообщил, что Запад давно дал Киеву разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ и снял все ограничения, данное решение просто пытаются подобающим образом оформить в публичном пространстве.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#запад
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