На Сахалине военный попал в тюрьму за повторный отказ от участия в СВО

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Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд приговорил военного, дважды отказавшегося от участия в спецоперации, к четырем с половиной годам тюрьмы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.
Согласно данным издания, мужчина отказался участвовать в российской спецоперации уже во второй раз. В первый раз он получил условное наказание. Однако 21 июня текущего года он вновь получил приказ командира об отправке в зону боевых действий, но мужчина вновь отказался от участия в СВО.
Тогда суд признал его виновным по статье о неисполнении приказа и приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы. Наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.
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