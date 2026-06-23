Напавший на людей в ТЦ Краснодара попросил прощения у родных погибшей женщины
Напавший на людей в краснодарском торговом центре извинился перед семьёй погибшей женщины. Об этом сообщает РИА Новости.
Молодой человек, который вел себя неадекватно, 20 июня нанёс ножевые ранения нескольким посетителям ТЦ и охраннику. Одна пострадавшая скончалась по пути в больницу.
Правонарушитель также бросил пиротехническое изделие в помещение, где располагался детский развлекательный центр. Смелый очевидец задержал буйного парня, передав его сотрудникам полиции и Росгвардии. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту случившегося.
Фигурант Григорий Артюшин в судебном заседании заявил о раскаянии и попросил прощения у родных жертвы. Свои действия он попытался объяснить неустойчивой психикой. Следственный комитет ходатайствовал об аресте обвиняемого на два месяца — до 20 августа 2026 года. Суд удовлетворил эту просьбу.
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