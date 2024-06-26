В Подмосковье врачи достали из уха девочки живую муху

Фото: пресс-служба Минздрава МО
14-летняя девочка поступила в больницу подмосковного города Видное с жалобами на шумы и ощущение шевеления в левом ухе, причиной этого оказалась заползшая в ухо муха, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«При отоскопии мы обнаружили в наружном слуховом проходе насекомое. При помощи микрохирургических ушных щипцов оно было удалено. Это была живая муха», — рассказала заведующая ЛОР-отделением Видновской больницы Кристина Таджикулова.Оказалось, что муха забралась в ухо девочки, когда та гуляла в лесу.
Извлечение насекомого прошло без осложнений, в результате происшествия не были повреждены ни слуховой проход, ни барабанная перепонка. Девочку в тот же день отпустили домой.
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