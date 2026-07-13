На Ставрополье из-за атаки БПЛА ВСУ вспыхнул пожар на территории промзоны
В ночь на 13 июля БПЛА ВСУ совершили налет на Ставропольский край. Из-за атаки беспилотников на территории промзоны в Шпаковском округе вспыхнул пожар. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своём Telegram-канале.
Возгорание зафиксировали в хуторе Вязники. На месте работают пожарные расчёты и другие экстренные службы. По оперативным данным, жертв и пострадавших после отражения налёта украинских дронов нет.
«Беспилотная опасность продолжает действовать на территории всего края. Будьте бдительны и осторожны», — уточнил Владимиров.Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.