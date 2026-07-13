Водитель и четыре пассажира пострадали при опрокидывании авто в Сахалинской области
В Сахалинской области в результате ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на дороге Курильск – Океанская ГЕОТЭС. Авто Toyota Land Cruiser, за рулем которого сидел 41-летний мужчина, съехало в кювет и опрокинулось после того, как водитель не справился с управлением.
Из-за аварии травмы получил как сам мужчина, так и его четверо пассажиров. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Приморье посетитель бара выпил уксус вместо алкоголя и едва не погиб — мужчина попал в реанимацию, его жизнь была под угрозой. Врачи диагностировали у пациента химические ожоги трахеи, гортани, желудка и полости рта. Подробности читайте здесь.
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