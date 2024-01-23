На свалке в ДНР обнаружили выброшенную гуманитарную помощь для бойцов СВО

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
В ДНР, на границе с Ростовской областью, на свалке обнаружили гуманитарную помощь участникам СВО. Об этом порталу 161.ru сообщил волонтёр Александр Закутний.
По его словам, гуманитарный груз был обнаружен на свалке в Амвросиевке. Там находились средства личной гигиены, носилки, подсумки, медицинские препараты.
Также Закутний сообщил, что вместе с товарами для бойцов были обнаружены письма, которые дети отправили участникам спецоперации.
Волонтёр убеждён, что гуманитарный груз был выброшен кем-то намеренно, поскольку затем он был целенаправленно скатан с помощью трактора и бульдозера.
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Также Закутний сообщил, что вместе с товарами для бойцов были обнаружены письма, которые дети отправили участникам спецоперации.
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Анастасия Чинкова