На СВО погиб механик Савин из Тюменской области

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В ходе выполнения боевых задач специальной военной операции погиб механик Василий Савин из Ялуторовска Тюменской области. Об этом сообщили в городской администрации.
«При выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, доброволец Савин Василий. У него остались родители, жена и двое детей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Савин отправился на спецоперацию добровольно. Он был старшим механиком-водителем взвода противотанковых управляемых ракет противотанкового дивизиона.
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