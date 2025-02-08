В зоне СВО погиб ефрейтор Алексей Микульский

Фото: istockphoto/iZhenya
В зоне специальной военной операции погиб ефрейтор Алексей Микульский. Об этом сообщила администрация Нытвенского муниципального округа Пермского края.
«Алексей Микульский был до конца верен воинской присяге, проявил мужество и героизм», — сказано в сообщении.Данных о месте и времени гибели бойца не приводится, равно как и о том, где он учился и работал.
Церемония прощания назначена на грядущий вторник, 11 февраля, в здании деревенской школы в Заполье. Начало в 13:30.
«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — заключила администрация округа.Ранее стало известно, что по подконтрольному ВСУ городу Гуляйполе в Запорожской области ударили как минимум шесть раз.
Читайте также:
Над российским регионом сбили БПЛА ВСУ самолетного типа
Число пострадавших при ударе ВСУ по центру Макеевки выросло до 10 — Пушилин
МО РФ: бойцы «Севера» отразили контратаку ВСУ в Курской области
Никита Кротов