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Гибель военного летчика на боевом вылете признали украинские ВВС. По данным СМИ Украины, летчик истребитель Иван Болотов служил в одной из бригад тактической авиации ВСУ.
«Погиб в бою... Не вернулся с боевого задания наш собрат, великий патриот своей страны — летчик-истребитель воздушных сил капитан Иван Болотов. Ему было всего 24», — сказано в соцсетях авиационной бригады.Подробности произошедшего не сообщаются.
Перед этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что проигрыш Украины в конфликте был понятен с самого начала. Политик подчеркнул, что помочь Украине можно только принеся в республику мир с прекращением огня.
Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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