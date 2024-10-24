На теле погибшего бойца СВО нашли письмо от 14-летней школьницы

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На теле бойца СВО из Татарстана нашли письмо 14-летней школьницы. Сейчас девочку разыскивают родственники погибшего военного, сообщает КТВ-ЛУЧ.
Отмечается, что 52-летний Владислав Савельев отправился добровольцем в зону СВО в ноябре 2022 года. До службы он работал в лесничестве. 3 ноября прошлого года бойца обнаружили без признаков жизни недалеко от Коксохимического завода на Авдеевском направлении.
При себе погибший боец держал сложенной письмо, которое написала ему 14-летняя школьница по имени Арина из Сызрани. Она поблагодарила военного за службу и попросила беречь себя. Девочка заявила, что верит в скорое возвращение Савельева домой к родным, которые очень гордятся им. После она призвала его беречь своё здоровье и помнить, что за его спиной находится тысяча жизней.
Внизу письма был написан лозунг «За Родину» и нарисована картинка с военным.
Савельева похоронили в апреле этого года на Аллее Славы в Нижнекамске. Родственники бойца ищут школьницу, чтобы выразить ей благодарность за отправленное мужчине письмо.
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При себе погибший боец держал сложенной письмо, которое написала ему 14-летняя школьница по имени Арина из Сызрани. Она поблагодарила военного за службу и попросила беречь себя. Девочка заявила, что верит в скорое возвращение Савельева домой к родным, которые очень гордятся им. После она призвала его беречь своё здоровье и помнить, что за его спиной находится тысяча жизней.
Внизу письма был написан лозунг «За Родину» и нарисована картинка с военным.
Савельева похоронили в апреле этого года на Аллее Славы в Нижнекамске. Родственники бойца ищут школьницу, чтобы выразить ей благодарность за отправленное мужчине письмо.
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Анастасия Чинкова