На территории Республики Татарстан ввели режим беспилотной опасности
Республика Татарстан столкнулась с новой угрозой. МЧС России объявило о введении режима «Беспилотная опасность». Об этом пишет РИА Новости.
Теперь местные жители и гости республики должны быть особенно внимательны. Власти призывают соблюдать осторожность. Гражданам рекомендуют следить за новостями и обращать внимание на предупреждения.
