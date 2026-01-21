Силы ПВО за три часа уничтожили 17 дронов ВСУ над российскими регионами

21 января 2026, 23:34

Фото: iStock/e-crow

Российские системы противовоздушной обороны за вечер 21 января уничтожили семнадцать украинских дронов. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.





Перехват воздушных целей осуществлялся с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Над территорией Краснодарского края силы ПВО нейтрализовали больше всего вражеских БПЛА — восемь штук.



Ещё шесть беспилотников сбили над акваторией Азовского моря, два — над Чёрным морем, и один дрон уничтожили над территорией Республики Крым.



Ранее сообщалось, что следователи нашли фрагменты человеческого тела при разборе завалов в ауле Новая Адыгея, куда ранее пришёлся удар украинского беспилотника. Для определения числа погибших власти назначили генетические экспертизы.