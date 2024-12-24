В Кривом Роге прогремел мощный взрыв

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В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Нанесён удар по объекту врага в Кривом Роге. Над городом виден дым после взрыва», — говорится в сообщении.
Баллистический удар был нанесен по объекту врага. По предварительным данным, прилет пришелся по зданию прокуратуры киевского режима.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак подтвердил факт российского удара.
Днем 24 декабря также сообщалось, что на фоне воздушной тревоги в Киеве прогремели сильные взрывы. Жителей призвали перейти в укрытия.
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Элина Позднякова