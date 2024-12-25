На Украине сообщили о взрывах в Павлограде на фоне воздушной тревоги

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Взрывы на фоне сигнала воздушной тревоги звучат в украинском Павлограде под Днепропетровском, передают журналисты издания «Страна.ua». Публикация сделана в Telegram-канале.
«Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области», — гласит пост.На 22:08 по Москве тревога была под Днепропетровском, Харьковом, Сумами и Черниговом.
С утра Минцифры Украины проинформировало о сигнале воздушной тревоги по всей республике. Сначала он прозвучал лишь в нескольких регионах.
Кроме того, тревога объявлялась в 6:43 по Москве после чего была отменена в большей части украинских субъектов.
Перед этим стало известно, чем пользуются боевики ВСУ в зоне спецоперации.
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