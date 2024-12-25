В Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

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В Харькове на востоке Украины произошли серии взрывов, о которых сообщил мэр города Игорь Терехов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Терехов призвал жителей быть осторожными, отметив, что слышны звуки взрывов.
По информации издания «Общественное. Новости», зафиксировано не менее трех взрывов. В связи с этими событиями на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По информации издания «Общественное. Новости», зафиксировано не менее трех взрывов. В связи с этими событиями на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова