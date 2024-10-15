На трассе Суджа — Курск военные и волонтеры столкнулись с опасной ловушкой

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На трассе Суджа — Курск, которая используется военными и волонтерами для ротации и эвакуации, появились смертельно опасные бетонные укрепления, известные как «зубы дракона». Об этом проинформировали ряд российских военных блогеров и военкоров, среди которых волонтер Алексей Живов, автор Telegram-канала «Живов Z».
По данным Живова, установка этих бетонных блоков без предупредительных знаков уже привела к трагическим последствиям — зафиксированы случаи столкновения с ними на высокой скорости. Волонтер выразил обеспокоенность по поводу безопасности на дороге. По его словам, бетонные укрепления без предупредительных знаков пообещали «обнулить».
Сообщается, что одним из пострадавших оказался волонтер Иван Наумов, который ранее спас более 100 жителей Кореневского района Курской области. Его автомобиль получил серьезные повреждения после столкновения с блоками, однако сам он не пострадал.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
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Сообщается, что одним из пострадавших оказался волонтер Иван Наумов, который ранее спас более 100 жителей Кореневского района Курской области. Его автомобиль получил серьезные повреждения после столкновения с блоками, однако сам он не пострадал.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
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Дарья Осипова